〈財報〉中銀香港上半年賺0.2% 派息少15% 股

受惠於市場利率上升帶動淨利息收入增長，中銀香港 (2388-HK) 上半年多賺 0.2% 至港幣 175.28 億元，撇除去年出售集友帶來港幣 25.89 億元收益，期內經營利潤總額年增 17.66% 至港幣 178.78 億元，每股盈餘年增 17.66% 至港幣 1.6578 元，派中期息港幣 0.545 元，較去年同期的港幣 0.64 元，減少 14.8%。

圖：新浪財經

中銀香港上半年淨利息收入年增 7.5%，至港幣 184.9 億元，主要由平均生息資產上升所帶動。期內淨息差為 1.53%，年降 10 個基點。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為 1.56%，上升 10 個基點，主要受惠於市場利率上升，以及積極主動管理資產及負債的效果。

淨服務費及佣金收入為港幣 64.74 億元，年增 12%。淨交易性收益大增 1.93 倍，至港幣 20.44 億元。其中外匯交易及外匯交易產品的淨交易性收益增加港幣 16.11 億元，主要因上半年外匯掉期合約錄得淨收益而去年同期為淨虧損，以及客戶兌換收入增長。

其他以公平值變化計入損益之金融工具錄得淨虧損港幣 11.82 億元，去年同期則錄得淨收益港幣 11.88 億元，變化主要由於中銀人壽的股票投資錄得虧損，以及其債務證券投資受到市場利率變動引致市場劃價錄得虧損。期內，該行整體保險業務正因債股的投資虧損而令除稅前獲利年跌 12.6%，至港幣 5.97 億元。

中銀積極拓展東南亞業務版圖，上半年旗下 7 家東南亞機構合計實現提取減值準備前之淨營收年增 24.4%，客戶存款餘額及貸款餘額分別較去年底增長 7.2% 和 11.3%。

上半年該行整體客戶貸款較去年底增長 7.3%，存款則增 4.4%。截至 6 月底，該行普通股權一級資本比率達 16.62%，較去年底上升 0.1 個百分點。

中銀香港發佈財報後，中金維持「買入」評級，目標價港幣 50 元。