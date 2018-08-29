含淚宣布退選新竹縣長　林為洲否認條件交換

林為洲表示，過去四個月他感受很深，整個新竹縣長提名過程非常漫長，好像一輩子一樣的漫長，他從政20多年從未遇過這麼大的震撼和挫折。

日前表態堅持參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，今（29）日上午十時，在國民黨立院黨團總召江啟臣及藍委的陪同下，宣布退出新竹縣長選舉。林為洲在談話的過程中，還一度落淚，他表示，決定留在國民黨做一個改革者，也希望是制度擅改下，最後一個犧牲者和諍言者，不過他否認退選和國民黨主席吳敦義承諾下屆立委會繼續提名他有關，林為洲強調，明年立委提名，一定會按照黨內制度走。

林為洲說，他決定留在國民黨內，當個諍言者，留在國民黨做一個改革者，希望和黨團成員一起同行，「希望我是最後一個制度擅改的犧牲者」，他留在立院黨團，跟好同志繼續打拚，改革國民黨、監督民進黨，一起同行、繼續努力。

林為洲也提到，他當然會再一次回到選區新竹縣，深耕基層，做最紮實的服務，對於制度擅改，他希望到此為止，他堅持這是不對的事情，對國民黨造成很大的衝擊跟影響，「希望我是最後一個制度擅改的犧牲者和諍言者。」

對於外傳他退選的原因，是吳敦義承諾，只要他退選，而明年吳仍擔任黨主席的話，下屆立委就會繼續提名他。林為洲澄清說，他是在報上看到這樣的事情，他這兩個禮拜完全沒有跟黨中央有任何連繫，也沒有跟吳敦義報告，黨中央也是今天早上才知道他要退選的事。

特別的是，在國民黨團發的新聞稿中，「歷經馬前總統、洪前主席、王前院長、朱市長等黨內前輩努力，以及黨團成員們全力溝通，新竹縣總算有個好的結果，團結，從新竹（新築）起，國民黨，加油！」獨缺吳敦義，引發外界聯想，對此，林為洲說，17日中常委決議沒有開除他黨籍，某種程度代表黨中央善意，在這段時間內，包括幾位前主席都非常關心他，也包括黨中央善意。

林為洲強調，關於明年立委選舉的事情，他經過這段時間的挫折和困頓，就是堅持制度不能擅改，「所以我可以不按照制度，直接說要提名我嗎？」他絕對會按照提名辦法來走。

對於力挺他的前新竹縣長林光華說，他如果是「林百億」、或是「林十億」，就可以幫林為洲度過難關，不致於變成退選局面，可惜他不是。林為洲表示，他有在最後一刻跟宗親會說明，宗親們也能夠同情、理解他的決定，他相信林光華的說法，是對他退選心中有很多不捨，不過也反應這樣的選舉，不該用財富來決定，所以有很大的感慨，希望未來能有所進步，回到選賢與能的初衷。

至於未來是否會替國民黨提名的新竹縣長楊文科輔選？林為洲表示，他既然選擇回到國民黨，就會做對國民黨有幫助的事情，包括未來新竹縣長的輔選，以及議員、里長、鄉鎮長，都會盡全力輔選。



▲國民黨立委林為洲29日宣布退選新竹縣長，國民黨團高喊團結。（圖／邱明玉攝 , 2018.8.29）