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〈房產〉雙北新興商圈企業進駐帶動繁榮 商仲看好新莊

鉅亨網2018/08/29 11:00
鉅亨網 / NOWnews
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台北市成功的新興商圈如大直、內湖、南港發展歷程，多先由工業廠辦引進企業進駐，接著周邊住宅區開發引入定住人口，受到辦公及居住人口衍生消費需求吸引帶動，零售、影城、飯店等商業設施也隨之進駐，進而形成繁榮商圈。外資高仲業者因此看好，新北新莊副都心未來高成長力道。

高力國際指出，台北市大直、內湖商圈為例，高級住宅、餐飲、零售商業發展蓬勃，辦公室租金水準也逐步從每坪 1200-1400 元上漲到 1600-2000 元水準。

南港昔日以工業廠房為主的街景，甚至有「黑鄉」的稱號，但歷經多年改造，如今不但打造南港軟體、經貿中心、甚至中國信託總部也設立在此，近幾年房市、商辦需求更是與日俱增，租金、房價穩定成長。

高力國際協理翁業軒今 (29) 日指出，新北市新板特區也循類似模式，挾著三鐵共構的交通優勢，如今已是繁榮商圈，辦公室租金水準不遜於內科。

而現今新莊副都心也正依循這些重劃區成功發展的軌跡，除以環狀線聯繫新板特區，更有機場捷運直通台北車站及桃園機場，且緊鄰新北產業園區、知識產業園區等產業聚落，近幾年更有中央合署辦公大樓進駐及在地企業辦公室升級需求，陸續吸引先鋒、夏姿、貝斯美德、佳能 (2374-TW)、儒鴻 (1476-TW) 等國際企業在知識產業園區及副都心購地直接興建企業總部，新的辦公商圈逐漸成形。

翁業軒並舉例指出，去年新北產業園區就有新完工廠辦大樓租金站上 800 元，才完工 1 年出租率就近 8 成，預估若是商業區新開發之辦公大樓，每坪租金水準上看 1000 元。

目前市場上有宏泰集團新北市新莊副都心全新商用大樓「宏泰高境」建案公開標售，標售底價 11.97 億元，拆算建物平均單價約 46 萬元。

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