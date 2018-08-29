〈房產〉雙北新興商圈企業進駐帶動繁榮 商仲看好新莊

台北市成功的新興商圈如大直、內湖、南港發展歷程，多先由工業廠辦引進企業進駐，接著周邊住宅區開發引入定住人口，受到辦公及居住人口衍生消費需求吸引帶動，零售、影城、飯店等商業設施也隨之進駐，進而形成繁榮商圈。外資高仲業者因此看好，新北新莊副都心未來高成長力道。

高力國際指出，台北市大直、內湖商圈為例，高級住宅、餐飲、零售商業發展蓬勃，辦公室租金水準也逐步從每坪 1200-1400 元上漲到 1600-2000 元水準。

南港昔日以工業廠房為主的街景，甚至有「黑鄉」的稱號，但歷經多年改造，如今不但打造南港軟體、經貿中心、甚至中國信託總部也設立在此，近幾年房市、商辦需求更是與日俱增，租金、房價穩定成長。