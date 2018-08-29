NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈澎湖參選爆炸　綠營登記展現團結蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

中非論壇在即 北京武警遍布氣氛肅殺

中央社2018/08/29 10:55
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰北京29日電）中非合作論壇將在9月初登場，部分境外採訪團近日陸續抵達北京。作為北戴河會議後的首場大型外事活動，維安自然馬虎不得，自28日開始，北京街頭遍布武警、城管，氣氛肅殺。

從8月中下旬開始，北京街頭出現大量中非合作論壇的旗幟與布條。不過，若僅是布條、看板，倒也稀鬆平常，但維安措施升級便格外引人矚目。

中共北戴河會議後，習近平19日首次現身央視新聞聯播，中國外交部20日上午便宣布，習近平將主持9月3、4日舉行的「中非合作論壇」北京峰會。

北京維安單位20日下午則以說明中非合作論壇採訪事宜為由，召集駐京港澳台記者茶敘，實際上卻是再三告知，北京三環內絕對不能使用空拍機，就算申請也不能，特別是論壇期間「絕對絕對不可以」，但對發放採訪證等「採訪事宜」則絲毫未提。

從8月28日開始，採訪中非合作論壇的境外媒體團陸續抵達北京，街頭城管人力明顯跟著增多，地鐵站出入口都增設武警站崗，更能看見警察在地鐵站內，隨機抽驗來往旅客證件。

北戴河會議前，北京當局備受美中貿易戰困擾，更一度煞停對習近平的高調宣傳，權力危機流言四起。但會議結束後，習近平強勢回歸，9月登場的中非合作論壇，被視為他展現外交實力的重頭戲。

如今，種種維安措施密不透風，不難看出中共當局對這場大型外事活動的重視。北戴河會議後的外交大戲，決不能出任何紕漏。（編輯：楊昇儒）1070829

美安全官員傳訪問敘利亞 商...香港大學副教授涉嫌殺妻被捕

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan