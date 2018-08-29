中非論壇在即 北京武警遍布氣氛肅殺

（中央社記者繆宗翰北京29日電）中非合作論壇將在9月初登場，部分境外採訪團近日陸續抵達北京。作為北戴河會議後的首場大型外事活動，維安自然馬虎不得，自28日開始，北京街頭遍布武警、城管，氣氛肅殺。

從8月中下旬開始，北京街頭出現大量中非合作論壇的旗幟與布條。不過，若僅是布條、看板，倒也稀鬆平常，但維安措施升級便格外引人矚目。

中共北戴河會議後，習近平19日首次現身央視新聞聯播，中國外交部20日上午便宣布，習近平將主持9月3、4日舉行的「中非合作論壇」北京峰會。

北京維安單位20日下午則以說明中非合作論壇採訪事宜為由，召集駐京港澳台記者茶敘，實際上卻是再三告知，北京三環內絕對不能使用空拍機，就算申請也不能，特別是論壇期間「絕對絕對不可以」，但對發放採訪證等「採訪事宜」則絲毫未提。