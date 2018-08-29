NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈澎湖參選爆炸　綠營登記展現團結蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

英特爾六款新處理器IFA前亮相 有望搶攻蘋果Mac

鉅亨網2018/08/29 10:57
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

歐洲最大消費性電子展 IFA 將於 9 月 2 日開幕，英特爾 (INTC-US) 在展前搶先發布最新產品，一口氣推出六款最新高效能晶片，預料可為 MacBook 和 MacBook Air 提供更新動力。

英特爾 (INTC-US) 針對第 8 代產品線發布了六款 U 系列 (代號 Whiskey Lake) 和 Y 系列 (代號 Amber Lake) 處理器，前者目標主打中階筆電，後者則適用於超輕薄筆電與平板。

最新 U 系列處理器共有 3 款，主打擁有四核心 8 執行緒的 i7-8565U，最高時脈達 4.6GHz，另外 2 款為四核心的 i5-8265U、與雙核 4 執行緒的 i3-8145U。

A
六款新處理器比較。(翻攝：Appleinsider)

三款處理器首次將 Gigabit Wi-Fi 整合至主流輕薄筆電，允許支援本機 AC 無線網路，以及杜比視界 (Dolby Vision)HDR 影像與杜比全景聲 (Dolby Atmos) 技術，能實現優化系統 19 小時續航力，一次充電續航時間長達 16 小時。

U 系列也加入新型數位訊號處理器 (DSP)，支援 Alexa 以及 Cortana 語音辨識功能。

Y 系列同樣推出 3 款處理器，皆為雙核 4 執行緒，分別為 i7-8500Y(最高時脈達 4.2GHz)、i5-8200Y、m3-8100Y(最高時脈達 3.4GHz)。

兩款系列處理器都非常強大，U 系列散熱設計功耗達 15 瓦，Y 系列為 5 瓦，對筆電供應商具有強大的吸引力，Y 系列視為可以實現筆電小於 7 毫米的輕薄設計。

《Appleinsider》報導指出，這兩個系列都不適合在 MacBook Pro 系列中使用，部分原因是缺乏 LPDDR4 支援，蘋果使用低功耗內存而不是 DDR4 記憶體。然而 U 系列中使用的低 TDP 和 DSP 有可能用於 MacBook 或 MacBook Air 更新，但它需要英特爾保持量產晶片計畫不會延期。

先前外電消息，蘋果內部已計畫最快在 2020 年，就會將 Mac 的處理器從 Intel 產品轉到自家生產的處理晶片，英特爾搶蘋果訂單期限正在倒數中。

英特爾宣稱搭載全新 U 系列與 Y 系列處理器的輕薄筆電、二合一的筆電將於今年秋季上市。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字英特爾六款處理器最新系列筆電時脈輕薄macbookheadline
〈財報〉中銀香港上半年賺0...〈房產〉雙北新興商圈企業進...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan