金門旅遊調公務車當遊覽車？藍委籲陳建仁說明

黃子哲指出，陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，被借車的金門縣政府文化局長表示，十天前就已經接到府方通知有該行程。如果連金門官員都知情，大當家的蔡總統更沒理由毫無所悉。況且據了解，總統與副總統的辦公室間會有通報機制，且通常副總統的行程一星期前就會呈報給總統，就算是私人行程也同樣要照會。

在南部暴雨成災的同時，傳出副總統陳建仁攜家帶眷跨海到金門進行三天二夜旅遊，引發外界撻伐，儘管陳建仁辦公室發聲明道歉，不過國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，國民黨團今（29）日舉行記者會，要求陳建仁說清楚、講明白，否則就必須立刻請辭下台，以謝國人。

黃子哲表示，所以除非陳建仁欺瞞蔡總統，沒讓她知道赴金旅遊一事。否則蔡英文應是完全掌握陳建仁到金門的行程。既然如此，8月23日晚上開始降下豪雨，沒多久各地災情也陸續傳出，為何隔天24日小英沒有留下陳建仁。若是觀望或不知情，25、26日蔡總統持續在嘉義、台南、高雄等縣市勘災，也應該意識到災情持續慘重。就算陳建仁自己沒主動回來，也應該積極了解去向，或趕緊下令叫他快從金門趕回來，協助分擔勘災或關懷災民等工作。

黃子哲說，除非陳建仁抗命拒絕回台，否則蔡英文恐怕是放牛吃草，根本沒有召回陳副。如此一來，便凸顯蔡英文對救災工作的極度輕忽或麻木不仁，甚至毫不在意民眾觀感問題。竟然以為陳建仁可以缺席這關鍵的救災時刻，這叫人民如何能不對蔡政府寒心與憤怒。

黨團書記曾銘宗則提出三個問題請教陳建仁：

第一、副總統這趟旅遊行程，是搭行政轉機？還是民航？請公布搭乘那家國籍航空？那個航班？

第二、在三天兩夜的旅遊行程中，全程由是國防部？金門縣政府？負責接待？是自費住飯店？哪家飯店？還是招待所？

第三、三天旅遊行程的膳食是由國防部？還是縣府買單？是副總統一人使用公帑？還是總副統夫人、女兒、女婿全部都享用「公費？」

曾銘宗說，他要求陳建仁說清楚、講明白，否則，就必須立刻請辭下台，以謝國人。