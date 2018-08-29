NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

金門旅遊調公務車當遊覽車？藍委籲陳建仁說明

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/29 12:42
▲國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，指副總統陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，國民黨團29日舉行記者會，要求陳建仁說清楚、講明白，否則就必須立刻請辭下台，以謝國人。（圖／國民黨團提供 , 2018.8.29）
▲國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，指副總統陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，國民黨團29日舉行記者會，要求陳建仁說清楚、講明白，否則就必須立刻請辭下台，以謝國人。（圖／國民黨團提供 , 2018.8.29）

在南部暴雨成災的同時，傳出副總統陳建仁攜家帶眷跨海到金門進行三天二夜旅遊，引發外界撻伐，儘管陳建仁辦公室發聲明道歉，不過國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，國民黨團今（29）日舉行記者會，要求陳建仁說清楚、講明白，否則就必須立刻請辭下台，以謝國人。

黃子哲指出，陳建仁到金門進行純私人旅遊，卻調用當地公務車爽當遊覽車，被借車的金門縣政府文化局長表示，十天前就已經接到府方通知有該行程。如果連金門官員都知情，大當家的蔡總統更沒理由毫無所悉。況且據了解，總統與副總統的辦公室間會有通報機制，且通常副總統的行程一星期前就會呈報給總統，就算是私人行程也同樣要照會。

黃子哲表示，所以除非陳建仁欺瞞蔡總統，沒讓她知道赴金旅遊一事。否則蔡英文應是完全掌握陳建仁到金門的行程。既然如此，8月23日晚上開始降下豪雨，沒多久各地災情也陸續傳出，為何隔天24日小英沒有留下陳建仁。若是觀望或不知情，25、26日蔡總統持續在嘉義、台南、高雄等縣市勘災，也應該意識到災情持續慘重。就算陳建仁自己沒主動回來，也應該積極了解去向，或趕緊下令叫他快從金門趕回來，協助分擔勘災或關懷災民等工作。

黃子哲說，除非陳建仁抗命拒絕回台，否則蔡英文恐怕是放牛吃草，根本沒有召回陳副。如此一來，便凸顯蔡英文對救災工作的極度輕忽或麻木不仁，甚至毫不在意民眾觀感問題。竟然以為陳建仁可以缺席這關鍵的救災時刻，這叫人民如何能不對蔡政府寒心與憤怒。

黨團書記曾銘宗則提出三個問題請教陳建仁：

第一、副總統這趟旅遊行程，是搭行政轉機？還是民航？請公布搭乘那家國籍航空？那個航班？

第二、在三天兩夜的旅遊行程中，全程由是國防部？金門縣政府？負責接待？是自費住飯店？哪家飯店？還是招待所？

第三、三天旅遊行程的膳食是由國防部？還是縣府買單？是副總統一人使用公帑？還是總副統夫人、女兒、女婿全部都享用「公費？」

曾銘宗說，他要求陳建仁說清楚、講明白，否則，就必須立刻請辭下台，以謝國人。

關鍵字金門陳建仁黃子哲蔡英文曾銘宗
首次合體　蘇貞昌讚姚文智爆發力強請客賄選　盧秀燕指控林佳龍賄選

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan