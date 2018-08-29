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新光金法說聚焦二個重點 續買低波動高殖利率股 擬出

鉅亨網2018/08/29 11:06
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新光金 (2888-TW) 將於明 (30) 日召開法說會，預期新光人壽的海內外投資及不動產策略將是聚焦重點，新光人壽持續佈局低波動高殖利率股票，預計今 (2018) 年全年國內外現金股利收入將達 125 億元，比去年多 20 億元；而不動產投資方面，除陸續進入收成期，金控也準備出手投資國內不動產地上權。

新光金第 2 季合併總資產規模近 3.58 兆元，較去年底成長 5.7%，第 2 季稅後純益 167.12 億元，每股稅後純益 (EPS)1.54 元，每股淨值 13.98 元；合併股東權益為 1695.56 億元，較去年底增加 8.71%。

其中，新光人壽上半年合併稅後純益達 142.7 億元，合併股東權益較前一年底提高 10.0% 至 998.5 億元。新光銀行合併稅後純益達 25.5 億元，淨利息收入及投資收益分別較去年同期成長 6.6% 及 31.5%。

新光人壽今年第 2 季單季初年度保費為 285.6 億元，較前一季成長 6.8%；上半年初年度保費達 552.9 億元，市佔率為 7.8%。保費結構以傳統終身險為主，佔初年度保費比重 91.4%，推動負債成本比去年底降低 7 bps 至 4.16%。

新光人壽今年上半年總投資收益較去年同期增加 48.5%、達 564.0 億元，年化投資報酬率為 4.57%，避險前經常性收益率為 3.57%。新光人壽持續佈局以 FVOCI 評價的低波動高殖利率股票，預計今年全年國內外現金股利收入將達 125 億元，比去年提高 20 億元，絕大部分將於第 3 季認列。

新壽近年活化不動產有成，2012 年標購取得台北市中正區忠孝西路一段 50 號的亞洲廣場大樓一樓的商場，打造為「新光站前樂活未來館」已正式開幕，新壽「新光水漾傑仕堡」於日前舉行上樑典禮，大樓計地下 4 層，地上 17 層，3 至 7 樓將規劃短租型的商務旅館，8 至 17 樓則規劃高級出租住宅，目標鎖定高齡銀髮客群。

除了前幾年買進的不動產正積極興建將陸續收成，新壽投資不動產腳步仍不停，擬再出手投資地上權，據了解將瞄準空軍官兵活動中心設定地上權案，權利金底價 36 億 7293 萬 8010 元。

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