英倫電音精靈成新手人妻　9月撲台開唱

「英倫電音精靈」艾麗高登（Ellie Goulding）9月4日將來台於TICC台北國際會議中心開唱，睽違4年再度訪台的她，透過唱片公司表示非常想念台灣樂迷的熱情，期望下周的演唱會能帶给大家一個美好的夜晚。日前閃電宣佈與交往一年半的圈外男友Caspar Jopling訂婚的艾麗高登，最近可以說是愛情事業兩得意。
艾麗高登出道後連續2張專輯都拿下英國金榜冠軍，加上隨後多首成功的電影主題曲火力加持，包括演唱電影《格雷的五十道陰影》洗腦金曲〈Love Me Like You Do〉；《真愛每一天》的〈How Long Will I Love You〉、《分歧者》的〈Beating Heart〉等，讓她為人所熟知。
除了在事業上滿載而歸，艾麗高登在愛情上也是收穫滿滿，本次來台和4年前最大的不同，則是她身分上的轉變。現在她不僅是聲音辨識度超高的天后，還即將成為幸福滿滿的新手人妻。日前才宣布與交往一年半的男友Caspar Jopling訂婚的艾麗高登，她宣布婚訊的方式竟不是選擇在網路社群平台，而是選擇用最傳統的方式利用英國《泰晤士報》刊登訂婚訊息，而她除了馬不停蹄的在各地進行演唱會行程之外，這對小倆口更沒忘了抽空在社群平台上PO照放閃，讓樂迷時常被兩人閃瞎眼睛。
▲艾麗高登時常在社群媒體上與老公曬恩愛。（圖／翻攝臉書 , 2018.08.29）