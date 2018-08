英倫電音精靈成新手人妻　9月撲台開唱

「英倫電音精靈」艾麗高登(Ellie Goulding)9月4日將來台於TICC台北國際會議中心開唱,睽違4年再度訪台的她,透過唱片公司表示非常想念台灣樂迷的熱情,期望下周的演唱會能帶给大家一個美好的夜晚。日前閃電宣佈與交往一年半的圈外男友Caspar Jopling訂婚的艾麗高登,最近可以說是愛情事業兩得意。

艾麗高登出道後連續2張專輯都拿下英國金榜冠軍,加上隨後多首成功的電影主題曲火力加持,包括演唱電影《格雷的五十道陰影》洗腦金曲〈Love Me Like You Do〉;《真愛每一天》的〈How Long Will I Love You〉、《分歧者》的〈Beating Heart〉等,讓她為人所熟知。