度危機 巴西助187名委內瑞拉人內遷

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）187名委內瑞拉人今天離開巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔，前往瑪瑙斯、川派索和聖保羅3個城市，尋求新的生活機會。
這是巴西政府為了協助逃離委內瑞拉政治經濟危機、越過邊境到巴西的移民進行內遷計畫的第6階段。
除了今天的行動有65名委內瑞拉人遷往瑪瑙斯（Manaus）、69人前往川派索（Joao Pessoa），53人前往聖保羅外，本周內還將有60人被帶至南部城市戈尤雷（Goioere）、25人前往里約，4人前往首都巴西利亞。
今年4至7月，一共有820位移民從羅賴馬（Roraima）遷往巴西7個城市，其中大部分（287人）被安置在聖保羅市的收容中心。
巴西政府預測，加上8月和9月的行動，內遷的委內瑞拉人數將超過千人。
這項遷移到其他城市的計畫採自願加入方式，作為生活在極端脆弱環境中的移民的替代方案。
所有遷移到其他城市的委內瑞拉人都將接受健康檢查和疫苗接種，在巴西的居留正規化，可以領取稅卡和工作證。
巴西政府接收委內瑞拉移民的行動，獲得聯合國難民事務高級專員公署、國際移民組織、聯合國人民基金會和聯合國開發計畫署等國際機構支持。
巴西政府指出，接收難民的所有地方政府和收容所，將協助和保障難民取得醫療保健服務，安排兒童入學，加強葡萄牙語教學和提供職業培訓課程，同時與民間企業合作推動雇用難民計畫。（編輯：高照芬）1070829