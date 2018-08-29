度危機 巴西助187名委內瑞拉人內遷

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）187名委內瑞拉人今天離開巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔，前往瑪瑙斯、川派索和聖保羅3個城市，尋求新的生活機會。

這是巴西政府為了協助逃離委內瑞拉政治經濟危機、越過邊境到巴西的移民進行內遷計畫的第6階段。

除了今天的行動有65名委內瑞拉人遷往瑪瑙斯（Manaus）、69人前往川派索（Joao Pessoa），53人前往聖保羅外，本周內還將有60人被帶至南部城市戈尤雷（Goioere）、25人前往里約，4人前往首都巴西利亞。

今年4至7月，一共有820位移民從羅賴馬（Roraima）遷往巴西7個城市，其中大部分（287人）被安置在聖保羅市的收容中心。