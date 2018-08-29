香港大學副教授涉嫌殺妻被捕

（中央社記者張謙香港29日電）百年名校香港大學一名副教授涉嫌殺害妻子被捕，今天凌晨被警方帶到校園內進行調查。
涉嫌殺害妻子的是港大工程學院副教授張祺忠，同時是港大校務委員會成員，53歲，與妻兒居於校內宿舍。今天凌晨，張祺忠被警員帶返校園進行調查。期間，張祺忠被蒙頭及上手銬。
警方向媒體表示，上週一（20日），張祺忠向警方報案，指妻子於17日凌晨離開港大宿舍後失蹤，警方於是著手調查。
警方翻看宿舍監視影片後卻發現事有可疑，昨天下午搜查張祺忠在校園內的辦公室，結果發現一具女屍藏在木箱內，相信就是張祺忠的妻子。
警方初步表示，事發前，死者曾與女兒吵架，其後女兒離開。接著，死者指責張祺忠在她與女兒吵架時，沒有幫她，兩人繼續吵架。
港大發言人向媒體說，案件正由執法部門處理，校方會配合調查。
超過百年歷史的港大，一直被譽為香港最高學府，歷來少有學者涉及類似嚴重案件。
在這起案件發生前，香港另一所名校中文大學也有學者涉嫌殺害家人而被法院審訊。
這名中大學者為醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山，涉嫌於2015年在車內放置毒氣殺害妻子及次女。
但據報導，許金山接受警方調查時曾說，可能是次女想自殺，因而取走他在校內使用的工具並放置在車內。
許金山案也是香港大學界少有發生的嚴重事件。（編輯：馮昭）1070829