香港大學副教授涉嫌殺妻被捕

（中央社記者張謙香港29日電）百年名校香港大學一名副教授涉嫌殺害妻子被捕，今天凌晨被警方帶到校園內進行調查。

涉嫌殺害妻子的是港大工程學院副教授張祺忠，同時是港大校務委員會成員，53歲，與妻兒居於校內宿舍。今天凌晨，張祺忠被警員帶返校園進行調查。期間，張祺忠被蒙頭及上手銬。

警方向媒體表示，上週一（20日），張祺忠向警方報案，指妻子於17日凌晨離開港大宿舍後失蹤，警方於是著手調查。

警方翻看宿舍監視影片後卻發現事有可疑，昨天下午搜查張祺忠在校園內的辦公室，結果發現一具女屍藏在木箱內，相信就是張祺忠的妻子。