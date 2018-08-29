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〈中秋商機加溫〉7-ELEVEN推百款商品 首波業

鉅亨網2018/08/29 11:10
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隨著時序即將進入秋天，超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 已開始進行第一波中秋預購，集結 8 大結構、共 60 家知名廠商和多達 115 款商品，較去年品項數增加近 10 種，目前業績已較去年同期成長 20%，統一超預期，隨著內需買氣持續回溫，全檔期業績可較去年成長 20%。

統一超指出，依據過去銷售經驗，以「名店月餅系列」最受青睞，其中如綜合月餅類、經典禮盒類受歡迎，另外，價位相對較高的廣式月餅類也是銷售大宗。

除了送禮需求，由於消費者的自用採購商機也不小，統一超規畫擴充非月餅類的商品結構，例如結合 7 大暢銷名店首次打造出超人氣蛋捲專區。

另外，統一超也針對烤肉需求，規劃出高級肉品及海鮮等預購商品，秋節相關商品和禮盒價格帶介於 89-7480 元之間，可滿足全客層的自用和送禮需求。

統一超指出，中秋預購開跑近 1 個月目前銷售以平日需求居多，如長條類蛋糕，以「阿默荷蘭貴族手工蛋糕」為例成為許多辦公商圈團購搶手貨，此外，今年蛋捲類異軍突起，已較去年銷售成長 40%。

統一超預購誌積極強化商品結構差異化，包括增加家電、肖像和團購等類別，今年以來被定位為「虛擬二樓」的預購業績已較去年同期成長 20%，為既有店提供新的成長力道。

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