〈中秋商機加溫〉7-ELEVEN推百款商品 首波業

隨著時序即將進入秋天，超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 已開始進行第一波中秋預購，集結 8 大結構、共 60 家知名廠商和多達 115 款商品，較去年品項數增加近 10 種，目前業績已較去年同期成長 20%，統一超預期，隨著內需買氣持續回溫，全檔期業績可較去年成長 20%。

統一超指出，依據過去銷售經驗，以「名店月餅系列」最受青睞，其中如綜合月餅類、經典禮盒類受歡迎，另外，價位相對較高的廣式月餅類也是銷售大宗。

除了送禮需求，由於消費者的自用採購商機也不小，統一超規畫擴充非月餅類的商品結構，例如結合 7 大暢銷名店首次打造出超人氣蛋捲專區。