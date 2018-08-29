遭央視控大頭症　吳謹言：努力成為德才兼備好演員

中國女星吳謹言因陸劇《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，昨（28）日卻遭央視控訴其團隊臨時換採訪地、被迫支付場地費、及以藝人「有了其他安排」為由縮短訪問時間，暗批吳耍大牌、失德，經紀公司及吳謹言緊急道歉止血，指控的《中國電影報導》雖接受道歉，但央視仍發長文表示無論吳謹言是否知情，都難獨善其身。

央視《中國電影報導》昨將控訴吳謹言的貼文「掛牆頭」公審，經紀公司「歡娛影視」火速於微博致歉，將會徹查原因、內部檢討並對相關人員究責，隨後又二度發道歉聲明，表示在藝人管理工作上時間協調不明、外部溝通不清，造成工作上困擾及誤解，對此次嚴重失職深感慚愧。