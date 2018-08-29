遭央視控大頭症　吳謹言：努力成為德才兼備好演員

中國女星吳謹言因陸劇《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，昨（28）日卻遭央視控訴其團隊臨時換採訪地、被迫支付場地費、及以藝人「有了其他安排」為由縮短訪問時間，暗批吳耍大牌、失德，經紀公司及吳謹言緊急道歉止血，指控的《中國電影報導》雖接受道歉，但央視仍發長文表示無論吳謹言是否知情，都難獨善其身。
央視《中國電影報導》昨將控訴吳謹言的貼文「掛牆頭」公審，經紀公司「歡娛影視」火速於微博致歉，將會徹查原因、內部檢討並對相關人員究責，隨後又二度發道歉聲明，表示在藝人管理工作上時間協調不明、外部溝通不清，造成工作上困擾及誤解，對此次嚴重失職深感慚愧。
吳謹言本人則轉發公司道歉聲明，說道：「對不起！希望自己成長中的每一步都有媒體和大眾的監督」，稍晚《央視網》貼長文對此事件發表意見，認為不管吳謹言是否知情，都難以獨善其身，呼籲團隊應正視問題始能挽回形象，並把貼文置頂。
《中國電影報導》則回應此次是第一次點名批評青年演員團隊，「希望這也是最後一次，並以此為警醒」，願接受道歉，文末再次重申「從藝路上德為先」。吳謹言也在文章底下留言，謙遜表示能體會《中國電影報導》的用心良苦，說自己和團隊會以此為戒，將牢記「從藝路上德為先」，承諾會努力成為一位德才兼備的好演員，並再次道歉。
▲《央視網》貼長文評論吳謹言事件。（圖／翻攝央視網微博 , 2018.08.29）
▲《中國電影報導》接受吳謹言及其團隊道歉。（圖／翻攝中國電影報導微博 , 2018.08.29）
▲吳謹言在留言處二度道歉。（圖／翻攝中國電影報導微博 , 2018.08.29）