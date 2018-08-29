日本伊藤忠入資中國電動車新創公司奇點

日本大型貿易公司伊藤忠商事 (8801-JP) 將以最多 10 億日圓 (905 萬美元) 的金額，投資中國新創公司奇點汽車。這筆交易可望為奇點與日本汽車製造商或供應商進一步合作鋪路。另一方面，此次交易也為伊藤忠開拓更多全球電動車市場上的業務，並累績更多市場相關數據與經驗。

知情人士於週三 (29 日) 表示，儘管伊藤忠的股權規模較小，但該交易為奇點創造機會，與日本的汽車製造商合作。「這筆出資為奇點提供了與一家或兩家日本汽車製造商或零件供應商合作的可能。」消息人士指出。目前，英特爾 (INTC-US) 目前也擁有一小部分奇點的股權。