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日本伊藤忠入資中國電動車新創公司奇點

鉅亨網2018/08/29 11:16
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日本大型貿易公司伊藤忠商事 (8801-JP) 將以最多 10 億日圓 (905 萬美元) 的金額，投資中國新創公司奇點汽車。這筆交易可望為奇點與日本汽車製造商或供應商進一步合作鋪路。另一方面，此次交易也為伊藤忠開拓更多全球電動車市場上的業務，並累績更多市場相關數據與經驗。

知情人士於週三 (29 日) 表示，儘管伊藤忠的股權規模較小，但該交易為奇點創造機會，與日本的汽車製造商合作。「這筆出資為奇點提供了與一家或兩家日本汽車製造商或零件供應商合作的可能。」消息人士指出。目前，英特爾 (INTC-US) 目前也擁有一小部分奇點的股權。

伊藤忠拒絕透露對奇點的投資規模。

伊藤忠在一份聲明中表示，像奇點這樣的公司能打入主流汽車市場主要歸功於該公司電動推進技術的轉變，這樣的技術將可能改變傳統內燃機的汽車產業。伊藤忠計劃利用公司汽車營銷和零售相關專業知識，來幫助並加速奇點在中國的發展，並積極於獲取中國市場的數據。目前，中國正加速成為電動汽車的主要市場。

總部位於北京的奇點拒絕發表評論。

奇點是中國第 4 大新興純電動汽車製造商，該公司目前致力於開發各項智慧汽車的功能，像是互聯汽車能根據實際運行情況來調節保險費用，或是通過車載攝像機捕捉駕駛員表情來自動調節照明等。該公司預計於 2018 年底開始生產並銷售第一款名為 iS6 的全電動 SUV。

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