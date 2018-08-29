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政治

蔡令怡稱「老天有眼」疑失言　他批：難怪國民黨趴在地上

編輯中心／台北報導2018/08/29 11:45
▲國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡(左)一席南部水災「老天有眼」談話被質疑失言。（圖／翻攝自吳敦義臉書）
▲國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡(左)一席南部水災「老天有眼」談話被質疑失言。（圖／翻攝自吳敦義臉書）

熱帶性低氣壓壟罩南台灣，造成多處淹水難退、災害頻傳，中央政府投入救災之際，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡昨（ 28 ）日出席婦女會團結聯誼茶會時卻稱，大雨打臉民進黨是「老天有眼」。對此，資深媒體人黃創夏痛批「連認錯都不會，難怪國民黨趴在地上」。

國民黨台北市婦女會成立挺丁守中後援會，蔡令怡上台致詞時表示，民進黨沾沾自喜說治水非常好， 88 水災後花了幾千億元新台幣治水預算，讓這次民進黨再度以「治水有成」作為競選主軸，但民進黨是真做還是假做，老天都看到了，老天一天的雨水，就打了他們的嘴巴，這實在是「老天有眼」。

蔡令怡一句「老天有眼」引發爭議，吳敦義當晚則護妻解釋，他聽了兩次完整談話，若只擷取其中 10 秒或 20 秒來做文章並不道德。他認為，除非被斷章取義，否則太太說的都是民眾心聲，並強調心中沒有鬼就不會怕，別把「老天有眼」這句話扭曲，太太指的不是災民，而是那些治水破功導致多處淹水的人。

對此，民進黨發言人何孟樺批評，南台灣現在仍受暴雨影響，當中央和地方政府正積極解決問題，全力優先為災民恢復生活時，蔡令怡卻在天災發生時幸災樂禍，稱這是「老天有眼」。他說，救災不分藍綠，過去吳敦義也曾擔任過高雄市長，蔡令怡看到淹水的情況竟然未苦民所苦，還發表這番惡言，對災民來說形同二次傷害，民進黨強烈呼籲，救災優先，不要再噴政治口水造口業，吳敦義與蔡令怡應向災民致歉。

而黃創夏則在臉書發文寫下，「同胞在泡水，竟然說是『老天有眼』？吳敦義有妻如此，難怪國民黨趴在地上，永遠站不起來！吳敦義則只會為妻子叫屈，認為外界的批評是斷章取義，但是，連一句『對不起，失言了』都不肯說。」他不禁直呼「連認錯都不會，和蔡英文與民進黨又有何不同！？」

 

 

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