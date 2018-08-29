〈保瑞併購拚商機〉併入益邦藥廠半年 已有美國新客戶

保瑞藥業 (6472-TW) 今年 3 月以 1850 萬美元 (約新台幣 5.5 億元) 收購美國上市公司 Impax 子公司益邦製藥 100% 股權及廠房設備，短短半年內，已經有美國代工新客戶上門，董事長盛保熙評估，未來將持續性貢獻營收，而益邦產能利用率目前僅 20%，看好未來代工業務發展前景。

盛保熙表示，併購益邦製藥半年內，就已接下美國新客戶，雖然初期營收貢獻不大，不過目前益邦竹南廠產能利用率 20%、年產出約 3 億錠，看好未來錠劑市場年複合成長 15 至 18%，有助益邦營運。