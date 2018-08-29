殘暴鎮壓洛興雅 美等數國促制裁緬甸軍頭

（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）美國等數個聯合國安理會成員國今天呼籲，讓遭控策劃鎮壓緬甸洛興雅少數族裔的緬甸軍頭受到國際法律制裁。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說：「對洛興雅人的種族清洗事實必須說出來、讓世人聽到。」
然而，海利等大使沒有使用「種族滅絕」字眼。昨天公布的一份聯合國報告以種族滅絕一詞，指控緬甸高階軍官在若開邦（Rakhine）犯下一長串暴行。
海利說：「在安理會，我們必須將犯下暴行的人繩之以法。」
聯合國調查人員公布的報告呼籲安理會向海牙國際刑事法院（International Criminal Court）提及緬甸局勢，或是成立特設國際刑事法庭，如同設立前南斯拉夫國際戰犯法庭。
聯合國支持的真相調查小組說，緬甸「高階軍事將領，包括武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），必須為若開邦北部的種族滅絕受到調查與起訴」。
真相調查小組經過長期調查，提出的罪行包括「大規模」謀殺、強迫失蹤、酷刑與性暴力。
緬甸去年8月對叛亂展開殘暴鎮壓行動，逼迫約70萬名洛興雅穆斯林從若開邦北部逃到孟加拉，期間傳出軍人與自衛隊暴徒犯下暴行，在以佛教徒為大宗的緬甸縱火、謀殺與性侵。
數個其他安理會成員國也一同呼籲讓行凶者受到國際法庭制裁，包括英國、法國、科威特、荷蘭與瑞典。他們也呼籲成立機制蒐集與保留虐待證據。
但安理會常任理事國的中國與俄羅斯表示，他們偏好透過與緬甸領導層峰「對話」，來解決若開邦衝突。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070829