殘暴鎮壓洛興雅 美等數國促制裁緬甸軍頭

（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）美國等數個聯合國安理會成員國今天呼籲，讓遭控策劃鎮壓緬甸洛興雅少數族裔的緬甸軍頭受到國際法律制裁。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說：「對洛興雅人的種族清洗事實必須說出來、讓世人聽到。」

然而，海利等大使沒有使用「種族滅絕」字眼。昨天公布的一份聯合國報告以種族滅絕一詞，指控緬甸高階軍官在若開邦（Rakhine）犯下一長串暴行。

海利說：「在安理會，我們必須將犯下暴行的人繩之以法。」

聯合國調查人員公布的報告呼籲安理會向海牙國際刑事法院（International Criminal Court）提及緬甸局勢，或是成立特設國際刑事法庭，如同設立前南斯拉夫國際戰犯法庭。