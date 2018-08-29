NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

7月製造業黃藍燈 美中貿易戰下半年觀察指標

中央社2018/08/29 11:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台灣經濟研究院今天發布7月製造業景氣燈號維持低迷的黃藍燈，不過分數略為上揚；台經院指出，隨著電子零組件廠商將進入傳統旺季，下半年製造業景氣表現有望轉佳。

美中貿易戰火持續延燒，但台經院助理研究院方俊德指出，從7月國內製造業相關數據看來，台灣經濟尚未受到中美貿易衝突擴大的影響，景氣仍維持穩定擴張態勢。

7月製造業景氣信號值由6月的10.97分，增加0.87分至11.84分，方俊德表示，儘管燈號維持在低迷的黃藍燈，分數已經開始轉好，主因是國際原物料價格續強，加上時序進入電子零組件傳統旺季，帶動供應鏈廠商營收，並讓進出口貿易、外銷訂單與製造業生產指數均能維持正成長表現，進而拉抬需求面、經營環境面與售價面指標。

觀察7月的細部產業，石油及煤製品業方面，即使國際油價維持高檔，但年增率略有縮減，使得油品銷售價格小幅下跌，加上部分廠商實施定檢，煉油產量減少，影響售價面與需求面指標，因此石油及煤製品業景氣維持持平的綠燈。

半導體產業方面，雖有電子零組件傳統旺季來臨，以及行動裝置新品陸續上市，加上新興科技運用趨勢續增等正向推力；不過虛擬挖礦熱潮暫退，加上美中貿易戰等不確定因素，均可能影響終端市場成長幅度，因此半導體產業景氣燈號僅從衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

整體而言，方俊德表示，下半年電子零組件廠商進入傳統備貨旺季仍是相當大的正面推力，非蘋陣營旗艦手機與蘋果新機的推陳出新，都可望帶動下半年製造業景氣表現，可以預見製造業景氣信號值分數會走高，不過是否能順利跨越變燈門檻，虛擬挖礦需求以及美中貿易戰的發展是觀察指標。（編輯：蘇志宗）1070829

拋開學者嚴謹形象 廖俊智自...菲屁孩邊吸毒邊罵杜特蒂 影...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan