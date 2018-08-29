〈財報〉高達81%民眾買電子產品要去實體店？百思買

執行長 Hubert Joly 表示，銷售增長得益於公司運營的有利環境，以及正在建設的獨特性和高級體驗性上。與其競爭對手一樣，百思買從北美更健康的經濟中獲益，消費者信心更強、失業率更低。

百思買開業至少 12 個月的店面銷售增長 6.2%。其中包括國內同店銷售增長 6% 和國際同店銷售增長 10.1%。

儘管電子零售商百思買 Best Buy (BBY-US) 的最新財報超過了分析師的預期，但其股價在週二 (28 日) 還是面臨大跌的命運。

百思買最新一季財報顯示：

營收成長約 5%，為 93.8 億美元，高於預期的 92.8 億美元。

每股純益 EPS 為 0.91 美元，高於預期的 0.83 美元。

同店銷售額增長 6.2%，高於預計的 3.7%。

該公司還表示，隨著投資的增加，第 3 季度的營業利潤率將下降。財務長 Corie Barry 在財報電話會議上表示，更高的供應鏈成本和更高的運輸費用預計將對百思買的毛利率造成壓力。零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 也同樣表示燃料成本上漲會損害利潤率。

今年早些時候，百思買宣布將關閉其所有 250 家小型手機商店，以便更多地關注其現有的全方位服務地點的核心業務和服務選項。同時，本月也宣布將以 8 億美元收購醫療服務提供商 GreatCall，以向老齡化人口銷售更多產品。GlobalData Retail 總監 Neil Saunders 認為，此併購將有助於抵消銷售增長和電子產品利潤的壓力。

百思買還與長期競爭對手亞馬遜合作銷售智能電視，同時也鎖定了不依賴於產品銷售的新收入來源，包括建立服務團隊 Geek Squad、家庭顧問網路、以及擴展到美國以外的地區。

根據商業研究 StellaService 的資料，約 81% 的消費者更願意在實體商店內購買電子產品。百思買高層管理人員正在接受其實體要素，而不是爭先恐後地希望在網購區塊擊敗亞馬遜。

截至週一市場收盤，百思買股價在過去 12 個月內上漲約 33%，使該公司的市值達到約 228 億美元。

展望未來，雖然百思買在今年前 6 個月的強勁表現基礎上提高了其全年盈利前景，但第 3 季度前景遠低於華爾街預期，預計每股純益 EPS 落在 0.79 美元至 0.84 美元區間，遠低於分析師預測的 0.92 美元。

展望全年，百思買現在要求同店銷售額攀升 4.5%，而先前的目標是增長 2%。百思買週二表示，每股純益應落在 4.95 美元至 5.10 美元的範圍內，而先前的預測為 4.80 美元至 5 美元。