菲屁孩邊吸毒邊罵杜特蒂 影片外流嚇到投案

根據臉書Lumilevel Up網頁於27日上傳的影片，7人當中多人上身赤裸、手舞足蹈地吸食大麻，吸到high時還向杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）嗆話：「我們就以吸毒為樂，那又怎樣？杜特蒂，快把大麻合法化吧，你X的。」

7人全是馬拉邦市的居民，介於18歲至23歲之間，東窗事發後一度逃到鄰近的布拉坎省躲藏，但還是在家人勸說下投案。

昨天下午，6名參與大麻趴的男子向大馬尼拉地區馬拉邦市（Malabon）警察局投案，剩下一人今天清晨2時30分左右投案。

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）太歲頭上動土！7名菲國青年聚集吸食大麻，邊吸還邊對總統杜特蒂飆三字經，結果自拍影片不慎外流，如今7人全部投案，馬拉坎南宮官員揚言要他們把大麻吞下肚。

另一人對著鏡頭說：「拜託拜託，快把大麻合法化，我們又沒做壞事，我們只是要追求快樂而已。」

還有一人自報姓名，之後說：「杜特蒂，你X的，你阻止不了我，現在就吸給你看！」

影片截至今天已有130萬人次觀看。

杜特蒂的特別助理克里斯多夫‧吳（ChristopherBong Go）昨晚在電視新聞中表示，他會把影片拿給杜特蒂看，並斷言杜特蒂會讓他們生吞大麻，「想吸就到地獄去吸。」

根據電視新聞畫面，嫌犯在警局聲淚俱下向杜特蒂道歉，聲稱影片是2016年8月拍攝，只是好玩想留著自己看，不料其中一人因手機遺失導致影片外流。

警方正在研究將控告7人哪些罪名。如果是兩年前拍攝，當時這些嫌犯多半未成年。

杜特蒂向來作風強悍，特別是對犯罪分子。

根據菲國農業部長的臉書，杜特蒂早在擔任南部納卯市（Davao）市長時，就曾叫違令吸菸的遊客把菸蒂吞下；此外，媒體也報導過，2012年，杜特蒂擔任納卯市副市長時，也曾令詐騙嫌犯把用以詐騙的文件吞下肚。

掃毒是杜特蒂的施政重心之一，上任以來至少已有4000名毒嫌在警方的掃毒行動中因拒捕被擊斃。（編輯：陳俊碩）1070829