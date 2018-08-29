NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

菲屁孩邊吸毒邊罵杜特蒂 影片外流嚇到投案

中央社2018/08/29 11:30
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）太歲頭上動土！7名菲國青年聚集吸食大麻，邊吸還邊對總統杜特蒂飆三字經，結果自拍影片不慎外流，如今7人全部投案，馬拉坎南宮官員揚言要他們把大麻吞下肚。

昨天下午，6名參與大麻趴的男子向大馬尼拉地區馬拉邦市（Malabon）警察局投案，剩下一人今天清晨2時30分左右投案。

7人全是馬拉邦市的居民，介於18歲至23歲之間，東窗事發後一度逃到鄰近的布拉坎省躲藏，但還是在家人勸說下投案。

根據臉書Lumilevel Up網頁於27日上傳的影片，7人當中多人上身赤裸、手舞足蹈地吸食大麻，吸到high時還向杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）嗆話：「我們就以吸毒為樂，那又怎樣？杜特蒂，快把大麻合法化吧，你X的。」

另一人對著鏡頭說：「拜託拜託，快把大麻合法化，我們又沒做壞事，我們只是要追求快樂而已。」

還有一人自報姓名，之後說：「杜特蒂，你X的，你阻止不了我，現在就吸給你看！」

影片截至今天已有130萬人次觀看。

杜特蒂的特別助理克里斯多夫‧吳（ChristopherBong Go）昨晚在電視新聞中表示，他會把影片拿給杜特蒂看，並斷言杜特蒂會讓他們生吞大麻，「想吸就到地獄去吸。」

根據電視新聞畫面，嫌犯在警局聲淚俱下向杜特蒂道歉，聲稱影片是2016年8月拍攝，只是好玩想留著自己看，不料其中一人因手機遺失導致影片外流。

警方正在研究將控告7人哪些罪名。如果是兩年前拍攝，當時這些嫌犯多半未成年。

杜特蒂向來作風強悍，特別是對犯罪分子。

根據菲國農業部長的臉書，杜特蒂早在擔任南部納卯市（Davao）市長時，就曾叫違令吸菸的遊客把菸蒂吞下；此外，媒體也報導過，2012年，杜特蒂擔任納卯市副市長時，也曾令詐騙嫌犯把用以詐騙的文件吞下肚。

掃毒是杜特蒂的施政重心之一，上任以來至少已有4000名毒嫌在警方的掃毒行動中因拒捕被擊斃。（編輯：陳俊碩）1070829

7月製造業黃藍燈 美中貿...申請上市上櫃 108年起需...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan