NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

泰國來台免簽可賺百億不算辱國？網怒轟張景森賣台

編輯中心／綜合報導2018/08/29 11:56
▲泰國將於 10 月起對台加收 470 元的簽證代辦費，行政院政務委員張景森說，給泰免簽讓台賺了百億，這樣算是喪權辱國？（圖／翻攝自張景森臉書）
▲泰國將於 10 月起對台加收 470 元的簽證代辦費，行政院政務委員張景森說，給泰免簽讓台賺了百億，這樣算是喪權辱國？（圖／翻攝自張景森臉書）

政府力推新南向政策被打臉，我國今（ 2018 ）年對泰國延長開放免簽一年，台灣卻遲遲等不到泰國免簽待遇，甚至還將於 10 月起對台加收 470 元的簽證代辦費，引起國人反彈。對此，行政院政務委員張景森在臉書發表看法，認為泰國免簽政策替國家每年多賺 100 億，他不知道這樣算什麼喪權辱國？網友看了則氣憤地說，要張景森拿出百億數據證明，並痛批張「賣台」、「狡辯屁話」。

張景森臉書表示，開放泰國免簽試辦效果很好， 2015 年泰國赴台旅客只有 12 萬 4409 人，給予泰客免簽後， 2016 年就有 19 萬 5640 人。外交部後來主動宣布延長一年，今年 7 月外交部再度主動宣布，將繼續延長免簽證措施，證明這是個極為正確的政策。

泰國對於台灣遊泰簽證費提高，引起出境旅遊業不滿，在野黨們說，台灣對泰國片面免簽是「不平等互惠」，是「喪權辱國」。張景森酸回，「我不知道替國家每年多賺 100 億的政策，算什麼喪權辱國？那些主張去跪求中國放陸客的人，才叫做喪權辱國吧？」

網友看完紛紛批評，「可悲政府 人家打你臉還要說很爽」、「 這邏輯很厲害阿！」「唉  國之將亡必有妖孽」 、「神邏輯，乾脆拒絕所有國家給台灣免簽算了」、「姑婆芋毒性會傳染嗎」 、「神話黨」。

▲行政院政務委員張景森認為，給泰來台免簽讓我國賺百億，為何算辱國？（圖／翻攝自張景森臉書）

關鍵字行政院政務委員張景森賣台新南向政策泰國簽證代辦費
蔡令怡疑失言　他：難怪藍營趴地上含淚退選竹縣　林為洲否認條件交換

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan