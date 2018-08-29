泰國來台免簽可賺百億不算辱國？網怒轟張景森賣台

政府力推新南向政策被打臉，我國今（ 2018 ）年對泰國延長開放免簽一年，台灣卻遲遲等不到泰國免簽待遇，甚至還將於 10 月起對台加收 470 元的簽證代辦費，引起國人反彈。對此，行政院政務委員張景森在臉書發表看法，認為泰國免簽政策替國家每年多賺 100 億，他不知道這樣算什麼喪權辱國？網友看了則氣憤地說，要張景森拿出百億數據證明，並痛批張「賣台」、「狡辯屁話」。

張景森臉書表示，開放泰國免簽試辦效果很好， 2015 年泰國赴台旅客只有 12 萬 4409 人，給予泰客免簽後， 2016 年就有 19 萬 5640 人。外交部後來主動宣布延長一年，今年 7 月外交部再度主動宣布，將繼續延長免簽證措施，證明這是個極為正確的政策。