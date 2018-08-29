制裁解禁42天後 中興通訊：業務已完全恢復 將強化

中興通訊 (000063-CN) 距離禁令解除、恢復生產來到第 42 天，中興通訊董事長李自學強調，目前主要業務已經完全恢復，至於研發工作還在快速恢復中，預計接下來會擴大內部對晶片等關鍵零組件的研發，並強化與業界協力廠商晶片廠合作，激勵今 (29) 日股價一度衝高逾 2%。

李自學在昨天股東會上指出，主營業務已經完全恢復，強調 8 月份生產任務已經恢復正常，研發工作還在快速恢復中，5G 網路測試也已跟上進度。消息傳出後，今天股價開盤向上衝高，漲幅一度超過 2%。

中興通訊今日走勢 (圖自新浪財經)

針對外界擔心中興通訊會因先前封殺而流失大量人才，對此中興通訊執行長徐子陽橋，核心研發人才沒有流失，員工離職數量與去年水準相當。強調公司在禁令解除後，迅速投入 5G 網路的內場、外場測試與國家測試，目前中興通訊的測試已經全部趕上國家測試要求。強調：「目前中興通訊依舊處在通訊行業的第一陣營，目前訂單情況良好，與去年 7、8 月持平」。