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生活

屏東正常上班課！潘孟安被罵翻　民眾：麻煩打開窗戶看看

編輯中心 / 綜合報導2018/08/29 12:13
▲屏東縣長潘孟安昨（ 28 ）晚 10 點左右在臉書宣布，「屏東縣 8 月 29 日正常上班、正常上課」，引起民眾罵聲四起，紛紛喊話「麻煩您先打開窗戶，看看外頭的風雨，再做決定好嗎？」（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲屏東縣長潘孟安昨（ 28 ）晚 10 點左右在臉書宣布，「屏東縣 8 月 29 日正常上班、正常上課」，引起民眾罵聲四起，紛紛喊話「麻煩您先打開窗戶，看看外頭的風雨，再做決定好嗎？」（圖／翻攝自潘孟安臉書）

受熱帶低壓與西南氣流影響，南台灣連日豪雨重襲，各地淹水情況嚴重，造成交通不便。不過，屏東縣長潘孟安昨（ 28 日）晚間 10 點左右在臉書宣布，「屏東縣 8 月 29 日正常上班、正常上課」，引起民眾罵聲四起，紛紛喊話「麻煩您先打開窗戶，看看外頭的風雨，再做決定好嗎？」

潘孟安昨晚在臉書發文表示，依據中央氣象局發布之風雨預報資料，屏東縣 8 月 29 日雨量未達停止上班、上課之標準， 8 月 29 日正常上班、正常上課。他說，目前積淹水路段大多消退開放通行，少數路段仍待積水消退，由同仁持續管制中或加強抽水和清理中，維護鄉親安全。而南迴線加祿-枋野間發生土石流一度無法行駛，台鐵也已修復完成通車，因仍有雨勢，縣府團隊持續戒備。

此外，他也提醒民眾，極端氣候難以完全掌握，西南氣流雲雨帶仍不斷進入，隨時可能發生強降雨，尤其屏東縣境南北狹長達百公里以上，精準預測難度更高，並指氣象預測雨會持續下到 30 號以後，縣府團隊會繼續嚴密戒備，同時加快農漁損救助速報作業，請縣民朋友留意。

不過，潘孟安這番話並未成功安撫屏東縣民，許多民眾紛紛湧入潘臉書哀號：「氣象局都說最多只能預測三個小時後的降雨，而且高雄屏東發超大豪雨預報，你現在 10 點宣布明天早上要上班上課，選你要幹嘛！」「孟安哥哥，如果可以的話，明天早上麻煩您先打開窗戶，看看外頭的風雨，再做決定好嗎？」「請不要再用什麼雨量預估沒達標準這種罐頭發文了！」「淹成這樣，你明天給我騎車出來巡一圈看看」、「不要說明天的雨勢如何，到底還能不能走出家門，能來看一下各地的情況嗎？」

關鍵字潘孟安屏東縣大豪雨特報停班停課淹水中央氣象局
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