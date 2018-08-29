屏東正常上班課！潘孟安被罵翻　民眾：麻煩打開窗戶看看

受熱帶低壓與西南氣流影響，南台灣連日豪雨重襲，各地淹水情況嚴重，造成交通不便。不過，屏東縣長潘孟安昨（ 28 日）晚間 10 點左右在臉書宣布，「屏東縣 8 月 29 日正常上班、正常上課」，引起民眾罵聲四起，紛紛喊話「麻煩您先打開窗戶，看看外頭的風雨，再做決定好嗎？」

潘孟安昨晚在臉書發文表示，依據中央氣象局發布之風雨預報資料，屏東縣 8 月 29 日雨量未達停止上班、上課之標準， 8 月 29 日正常上班、正常上課。他說，目前積淹水路段大多消退開放通行，少數路段仍待積水消退，由同仁持續管制中或加強抽水和清理中，維護鄉親安全。而南迴線加祿-枋野間發生土石流一度無法行駛，台鐵也已修復完成通車，因仍有雨勢，縣府團隊持續戒備。