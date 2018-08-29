台股盤中─半導體大軍領隊指數噴發 留意蘋概股行情

台股今 (29) 日由台積電 (2330-TW) 帶領半導體族群向上攻堅，加權股價指數已站上所有均線，將進一步挑戰 11100 波段高點，證券分析師黃漢成指出，台股將進入震盪向上走高，而市場後續觀望蘋果新機發表，留意發表日往往是蘋概股的波段高點。

至於市場觀望蘋果 iPhone 新機發表，黃漢成說，新機將在 9 月 12 日亮相，依往例回顧台股相關蘋概股走勢，往往蘋果新機發表日即是蘋概股波段高點，此後要看蘋果新機銷售及市場反應。

分析師張陳浩則指出，今年狀況可能有變化，今年美國蘋果股價過高，但台股相關族群仍在低檔，主要在之前市場焦點都在被動元件股，且投資人仍有去年 iPhone X 銷售失利的教訓，不敢貿然投資蘋概股，今年可能在蘋果新機發表後，將形成另一波大規模漲勢。