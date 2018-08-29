拋開學者嚴謹形象 廖俊智自拍慶90週年

中研院長廖俊智說，今年是中研院90週年，因此有一系列的慶祝活動，台南是他的故鄉，首場跨縣市科普演講到台南，讓他特別開心。

向來給人冷冰冰形象的中研院，近年積極走入人群，更趁著90週年院慶的機會，日前首度舉辦首場跨縣市科普演講，邀請中研院學者走出南港，到台南府城跟民眾分享研究成果。

（中央社記者余曉涵台北29日電）中研院今年邁入90週年，也舉辦一系列活動，日前就首度移師台南舉辦科普演講，廣獲民眾好評。中研院長廖俊智也拋開學者嚴謹形象，跟現場民眾一起自拍，慶祝中研院90週年院慶。

廖俊智現場更拋開學者嚴謹形象，跟民眾大玩自拍，雖然自拍動作有點「卡卡的」，還需要工作人員幫忙喬角度，但廖俊智今天笑著告訴中央社記者，他不是第一次自拍，只是很少。

廖俊智也透露，當時是工作人員出的點子，他覺得好玩且無傷大雅，就決定跟民眾一起自拍留念。

中研院首場科普演講邀請歐美研究所兼任研究員李有成現場分享跟諾貝爾文學獎得主石黑一雄的對談經驗；基因體研究中心助研究員黃雯華分享生理時鐘的重要性。

中研院表示，下一場跨縣市科普演講將在11月移師花蓮，屆時將邀請生物多樣性中心副研究員鍾國芳、歐美所兼任研究員李有成等人主講，廖俊智也會到現場跟民眾互動。（編輯：黃于）1070829