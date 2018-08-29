震撼彈!陳子敬宣布退出選戰

陳子敬表示，他從事警務生涯四十多年，兢兢業業，謀求的從不是個人、更非黨派利益，而是為了讓人民有更好的生活、使台灣有更好的發展。陳子敬指出，卸下公職以後，多位關心台南未來發展的地方人士、議員及國民黨高層的勸進，讓他義無反顧投入台南市長選舉。

陳子敬認為，台南確實已到必須改變的時候，但此時群雄並起，力分則弱，改變的契機不容許一絲一毫的耽擱。他抱持著成功不必在我的信念，為顧全大局，成全台南鄉親渴望改變的殷殷期盼，決定退出年底的市長選舉。



陳子敬說，他是政治門外漢，相當肯定團隊這一年多來的努力，因為不懂政治算計，這段選舉路，走的格外辛苦，要感謝每一位鄉親的肯定與鼔勵，更感謝所有陪他一起發聲宣傳理念的志工夥伴，這份情、這份義，沒齒難忘，銘記在心。

陳子敬強調，選戰尚未結束，仍需一起努力，嚴選出一位有誠信、有道德、有正義、視人民為家人的好市長。政府是服務人民，不是吃定人民，期盼新任台南市長的政見可以兌現成政績，不再只是選舉口號，也期盼每一位參選人都是真心愛台南，願意用行動與鄉親同在，不再只是這場選戰的過客。天佑台南，再次感謝大家！