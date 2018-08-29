雌激素過度刺激 未婚女罹子宮內膜癌

王小姐以為經痛需長期調養，仍連續吃雌激素3至4年後才停用，直至最近發現已連續4至5個月經期長達8到9天，一個月幾乎有1/3時間都在「滴滴答答」，生活不堪其擾。本來以為是工作壓力大，荷爾蒙失調，沒想到就診檢查竟發現子宮內膜癌。

經痛、月經不正常是許多女性常見的困擾，38歲王小姐未婚，常常有經痛問題，必須吃止痛藥止痛。她聽朋友介紹，吃雌激素保健品可改善經痛，開始每天吃1至2顆保健，但經痛未見改善。

（中央社記者陳偉婷台北29日電）38歲王小姐常經痛，為了改善，每天吃雌激素保健品長達3、4年。最近幾個月發現經期都8、9天，檢查發現子宮內膜癌。醫師提醒，雌激素過度刺激是此癌主因，吃保健品應小心。

國泰綜合醫院婦產科婦癌中心主任何志明今天表示，雌激素（動情激素）過度刺激是導致子宮內膜癌最基本的因素，此癌症的高危險群包含從未生育、長期單獨服用雌激素，多囊性卵巢症候群、較晚停經及肥胖者。

子宮內膜癌常見好發於50歲左右停經前後女性，且高達9成病人都有子宮不正常出血症狀。不過，何志明說，近年此癌有年輕化趨勢，約5%發生於小於40歲女性，女性若有不正常出血（如非生理期出血或生理期出血超過1週），需特別留意。

何志明說，其他如陰道不正常血絲狀分泌物、子宮積膿、貧血等也都是子宮內膜癌可能的臨床表現，出現相關症狀應就醫檢查。

尤其是有子宮內膜癌、乳癌、腸癌及卵巢癌家族史、大腸直腸癌史、接受停經後單獨雌激素荷爾蒙治療者、使用泰莫西芬（tamoxifen）的乳癌婦女、肥胖的停經後婦女、停經較晚、停經前有明顯的不排卵週期（如多囊性卵巢）、功能性卵巢疾病者，都屬子宮內膜癌的高危險群婦女，若有不正常出血，應接受內診及陰道超音波檢查，如有必要需進一步接受子宮內膜切片檢查。

何志明也提醒，因雌激素的過度刺激是導致子宮內膜癌的主因，婦女補充雌激素相關產品務必多加留心。（編輯：李錫璋）1070829