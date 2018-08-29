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〈財報〉B站第二季財報強勁 股價漲幅超過13%

鉅亨網2018/08/29 12:13
鉅亨網 / NOWnews
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中國視頻網站 Bilibili (BILI-US) 於週二 (28 日) 公佈了最新財報，營收和獲利皆超越分析師預期，公司股票於收盤大漲 13.44%。

在 2018 財年第二季，該公司營收為 10.265 億元人民幣 (1.551 億美元)，年增率達 76%，超越預期。不過，與去年同期相比，Bilibili 的總營業費用增長了 88%，達到 7030 萬元 (1060 萬美元)。然而，不按照美國通用會計準則，Bilibili 每股虧損為 0.07 元人民幣 (0.01 美元)，低於分析師所預期的 0.03 美元。

Bilibili 是一個網路平台，以影片、直播和手機遊戲的形式為年輕人提供各種類型的媒體娛樂。

 

該公司平台在第二季每月平均活躍用戶數達到 8500 萬，比去年同期增長了 30%，手機每月平活躍用戶數則為 7140 萬人，年增率達 39%，平均每月付費用戶則成長了 177%。

「我們的廣告、直播和增值服務的營收將持續成長，」Bilibili 財務長 Sam Fan 在公司第二季度財報發布會上表示。Fan 補充，公司在付費用戶方面的強勁成長，使本季普通付費用戶達到 300 萬，「這表明我們的貨幣化潛力得到提升，讓我們對吸引更多付費用戶和擴大營收能力充滿信心。」

展望未來，Bilibili 執行長 Rui Chen 表示，公司將致力於進一步擴大用戶群，策劃並獲取優質內容，提升貨幣化戰略，並鞏固該公司作為中國在線娛樂社區首選平台的領先地位。該公司目前預測，基於當前市場狀況，2018 年第三季營收將落在人民幣 10 億元到人民幣 14 億元之間。

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