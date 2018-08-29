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7月製造業連亮2顆黃藍燈 台經院看景氣維持穩定擴張

鉅亨網2018/08/29 12:13
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台灣經濟研究院今 (29) 日公布 7 月製造業景氣信號值月增 0.87 分至 11.84 分，燈號維持第 2 顆黃藍燈，台經院認為，儘管美中雙方互相加徵貿易關稅，不過就 7 月國內製造業相關數據顯示，我國景氣仍維持穩定擴張態勢。

台經院指出，受惠於國際原物料價格續強，加上時序進入電子零組件傳統旺季，帶動供應鏈廠商營收表現，進出口貿易、外銷訂單與製造業生產指數維持正成長，拉抬 7 月需求面、經營環境面與售價面指標。

就各主要組成項目觀察，4 個項目分數增加，僅 1 項減少，其中以需求面增加 0.50 分幅度較大、原物料投入面增加 0.20 分，經營環境面和售價面分別增加 0.11 分、0.10 分，成本面則減少 0.05 分。

而從不同燈號的消長來看，藍燈比重由 43.56% 一口氣減至 21.33%，黃藍燈則由 42.89% 增加至 51.72%，綠燈由 13.56% 增至 23.19%，黃紅燈僅占 3.76%，而本月無代表繁榮的紅燈。

各細項產業中，民生大類食品業結束連續 3 顆綠燈轉為黃藍燈，不過，紡織一口氣由藍轉綠；石化橡膠類中有橡塑膠製品業連 5 綠，表現相對穩健；而電子零組件業由藍轉黃藍，顯示進入下半年旺季後景氣略有好轉；而運輸業中汽車及其零件，以及其他運輸工具皆持續亮藍燈。

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