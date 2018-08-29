7月製造業連亮2顆黃藍燈 台經院看景氣維持穩定擴張

就各主要組成項目觀察，4 個項目分數增加，僅 1 項減少，其中以需求面增加 0.50 分幅度較大、原物料投入面增加 0.20 分，經營環境面和售價面分別增加 0.11 分、0.10 分，成本面則減少 0.05 分。

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 7 月製造業景氣信號值月增 0.87 分至 11.84 分，燈號維持第 2 顆黃藍燈，台經院認為，儘管美中雙方互相加徵貿易關稅，不過就 7 月國內製造業相關數據顯示，我國景氣仍維持穩定擴張態勢。

而從不同燈號的消長來看，藍燈比重由 43.56% 一口氣減至 21.33%，黃藍燈則由 42.89% 增加至 51.72%，綠燈由 13.56% 增至 23.19%，黃紅燈僅占 3.76%，而本月無代表繁榮的紅燈。

各細項產業中，民生大類食品業結束連續 3 顆綠燈轉為黃藍燈，不過，紡織一口氣由藍轉綠；石化橡膠類中有橡塑膠製品業連 5 綠，表現相對穩健；而電子零組件業由藍轉黃藍，顯示進入下半年旺季後景氣略有好轉；而運輸業中汽車及其零件，以及其他運輸工具皆持續亮藍燈。