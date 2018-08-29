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中央社

斥資1.8兆 越南建南北高速鐵路有譜了

中央社2018/08/29 12:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內29日電）越南政府委託國外顧問公司評估興建南北高速鐵路的可行性報告昨天出爐。報告中指出，擬採日本技術，分階段興建南北高速鐵路，預估總投資興建金額約587億美元（約新台幣1.8兆元）。

越南媒體報導，Tedi-Tricc-Tedisouth諮詢服務公司28日公布越南南北高鐵提案可行性研究報告，這條從河內至胡志明市的高鐵全長1545公里，途經20個省市，共設23個車站、5個維修區和42個鐵路維修站等。全線營運後，預估河內至胡志明市僅需5小時。

報告中建議分階段展開南北高鐵的建設，自2020年至2029年將優先興建河內至榮市（Vinh）與胡志明市至芽莊市（Nha Trang）等2個區段的高鐵，投資金額逾240億美元，預計自2032年開始投入運營，初期規劃高鐵列車以時速160至200公里行駛。

另外，榮市至芽莊市的高鐵將自2035年開始興建，投資金額約347億美元，預計2040年至2045年完工。

報告指出，越南南北高鐵全線通車運營後，擬將行車時速增至350公里，屆時全線行車只要約5小時，遠低於現有火車往返河內與胡志明市之間的25小時行車時間。

關於這項提案的資金來源，將包括國家預算、外國提供政府開發援助資金及以BOT方式投資興建。

有關南北高鐵的興建，越南政府將進一步徵求意見，預計最快明年將提案送交國會審議通過後動工。（編輯：高照芬）1070829

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