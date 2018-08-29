聯準會副主席任命案 美參院過關

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天以69票對26票，通過經濟學家克拉里達（RichardClarida）出任聯邦準備理事會副主席的任命案。

克拉里達是哥倫比亞大學經濟學教授，同時也是太平洋投資管理公司（Pacific Investment ManagementCo.）全球戰略顧問，他將接替去年10月請辭的前副主席費雪（Stanley Fischer）。

在另一項表決中，參議院通過讓克拉里達做滿將於2022年結束的14年理事任期。

克拉里達於任命案聽證期間說，他支持現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）穩定升息的政策，隨著經濟成長藉升息抑制通貨膨漲。聯準會升息政策已引發川普不滿。