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中央社

聯準會副主席任命案 美參院過關

中央社2018/08/29 12:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天以69票對26票，通過經濟學家克拉里達（RichardClarida）出任聯邦準備理事會副主席的任命案。

克拉里達是哥倫比亞大學經濟學教授，同時也是太平洋投資管理公司（Pacific Investment ManagementCo.）全球戰略顧問，他將接替去年10月請辭的前副主席費雪（Stanley Fischer）。

在另一項表決中，參議院通過讓克拉里達做滿將於2022年結束的14年理事任期。

克拉里達於任命案聽證期間說，他支持現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）穩定升息的政策，隨著經濟成長藉升息抑制通貨膨漲。聯準會升息政策已引發川普不滿。

不過，川普現在有前所未見的機會，可依照他的喜好重塑聯準會，因聯準會7名理事職位中，有6個職位不是已由川普提名人選填補，就是在等待任命案過關。

外界普遍預期聯準會9月會再升息，接著於12月再升一次，因為全球第一大經濟體美國仍維持10年來的經濟復甦走勢。

克拉里達也在前總統小布希（George W. Bush）主政期間擔任財政部助理部長。

川普欽點經濟學家葛佛蘭（Marvin Goodfriend）與堪薩斯州銀行業監管人士鮑曼（Michelle Bowman）填補聯準會最後空缺。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070829

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