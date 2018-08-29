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中央社

宏碁德國通路升級 力守電競筆電龍頭

中央社2018/08/29 12:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪柏林29日電）電腦品牌廠為跳脫殺價競爭、提升獲利，改拚服務體驗增加顧客黏著度。宏碁在德國最大3C通路Media Markt的展區已升級為店中店，優化服務體驗，力守電競筆電龍頭。

Media Markt在德國有275家店，最大一間座落在柏林市區交通樞紐的亞歷山大廣場旁，宏碁位於4樓的展區約半年前升級為占地20平方公尺的店中店，展示電競、輕薄筆電等完整產品線，並新增數位電子看板播放宣傳影片。

從展區規模來看，宏碁店中店緊鄰蘋果（Apple）、微軟（Microsoft），並列為Media Markt電腦相關產品樓層的前3大展區。

宏碁德國分公司產品、行銷及業務主管費爾柏（Tobias Faeber）觀察，歐洲個人電腦（PC）的商用市場持續成長，但消費市場呈現持平或衰退，其中商用市場受惠於整體經濟好轉，包括商用筆電、桌機、顯示器等銷售都表現不錯，也有更多輕薄設計導入商用機種。

根據市調數據，去年德國商用顯示器整體市場成長約3%，商用筆電市場成長約6%；宏碁去年在德國商用顯示器成長約5%，商用筆電成長約5%到6%。

反觀歐洲消費筆電市場，費爾柏發現平均售價仍有增加，主流價格帶落在499歐元到699歐元（約新台幣1.79萬元到2.51萬元），而且入門機種銷量減少，超過799歐元甚至1000歐元的高階機種銷量增加，反映出歐洲市場相當成熟，消費者願意多花錢購買更好的規格。

費爾柏表示，宏碁在歐洲筆電平均售價去年成長約11%到12%，因基期較高，今年以來筆電平均售價成長約6%到7%；從以往經驗來看，下半年受惠於年底銷售旺季等季節性因素，買氣通常會優於上半年。

他說，宏碁在Media Markt開設店中店後，買氣明顯上升，預計到明年將在德國開設約20到25家店中店，優化服務體驗，推估將占宏碁德國實體通路銷售約10%。

費爾柏強調，宏碁目前在德國電競筆電市占率約32%，穩居冠軍，相較第二名市占率約15%已拉開差距，接下來將透過服務體驗升級、齊全的產品線，力守德國電競筆電龍頭寶座。（編輯：鄭雪文）1070829

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