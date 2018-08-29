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政治

柯文哲年底選舉穩上？網點出柯選戰打法大盲點

編輯中心／綜合報導2018/08/29 12:48
▲台北市長柯文哲年底選舉穩上嗎？一名網友點出柯文哲選戰打法大盲點。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
▲台北市長柯文哲年底選舉穩上嗎？一名網友點出柯文哲選戰打法大盲點。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

四年前以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政時期經常心直口快，引發「失言」風波，強勢作風也備受爭議。不過，目前民調顯示，爭取連任的柯文哲仍大幅領先另外兩位參選人。有網友認為，柯文哲戰法有個大盲點，雖主打市政，卻完全看不見未來四年的施政計畫。

柯文哲四年前參選台北市長時，曾推出「柯 P 新政市政白皮書」完整版，清楚地將過去一系列政見影片整理列出，內容涵蓋「民主 2.0 」、「交通與基礎結構」、「田園城市」、「社會照顧與安全」與「教育與創新」等五大議題。柯日前舉行大型造勢活動時，拋出自己的政績，包括 3 年半減債 520 億、不隨意追加預算、拆除忠孝西路公車專用道與忠孝橋引道、北門重現、忠孝西路路型改善等。

有網友在 PTT 發文指出，他覺得柯文哲戰法現在有個大盲點，主打「現在」的市政沒錯，但不像 2014 年提出洋洋灑灑的未來市政白皮書，之前有民進黨的幫忙，這次完全看不到未來四年的施政計劃。他並質疑「丁守中、姚文智怎麼不主打這個點呢？」

其他網友則認為，「東區門戶、 TOD 、社子島跟全面都市盤點，其實這些都滿大計畫的」、「雙子星 2025 年才會完工 至少確定西區門戶是一個很長期的」 、「 他就延續目前政策就可以了」、「 光是現階段的門戶計畫 跟陸續開工的公宅 根本消化不完 即便提出更多重大建設 市府也沒能力去執行」。

也有網友狂酸其他兩位北市長參選人「前提是丁姚有施政白皮書，目前可能還在寫」、「 姚先研究一下怎抱貓吧」、「 丁守中：等著抄我的 我才不先出」。



▲網友點出台北市長柯文哲選戰打法盲點，引起鄉民們熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

關鍵字台北市長柯文哲丁守中姚文智盲點年底選舉
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