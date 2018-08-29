傳中國助阿富汗反恐 專家：符上合精神

（中央社記者張謙香港29日電）外傳中國將會協助訓練阿富汗軍隊進行反恐，有軍事專家對此說，這符合上合組織精神，並預期中國軍隊不是主導力量。

南華早報今天報導，在與阿富汗邊境接壤的瓦漢走廊（Wakhan Corridor），中國正在為阿國軍隊建立一個應對恐暴主義的訓練營。

報導引述軍方消息指出，訓練營一旦建立，解放軍將可能派遣一個營的軍隊到訓練營。按照解放軍編制，一個營大概有400至500人。

報導表示，在現代歷史中，這將是中國首次在阿富汗有駐軍。

對於以上報導，熟悉解放軍的軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平接受中央社記者訪問時說，今年6月，上海合作組織召開青島峰會時，阿富汗作為觀察員國也派人參加峰會。