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中央社

傳中國助阿富汗反恐 專家：符上合精神

中央社2018/08/29 12:23
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港29日電）外傳中國將會協助訓練阿富汗軍隊進行反恐，有軍事專家對此說，這符合上合組織精神，並預期中國軍隊不是主導力量。

南華早報今天報導，在與阿富汗邊境接壤的瓦漢走廊（Wakhan Corridor），中國正在為阿國軍隊建立一個應對恐暴主義的訓練營。

報導引述軍方消息指出，訓練營一旦建立，解放軍將可能派遣一個營的軍隊到訓練營。按照解放軍編制，一個營大概有400至500人。

報導表示，在現代歷史中，這將是中國首次在阿富汗有駐軍。

對於以上報導，熟悉解放軍的軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平接受中央社記者訪問時說，今年6月，上海合作組織召開青島峰會時，阿富汗作為觀察員國也派人參加峰會。

他說，在阿富汗問題上，上合組織成員國已經形成基本共識，就是要建立阿富汗的反恐聯絡機制，因為阿富汗是恐怖主義尤其是三股勢力的輸出基地。

在中國，三股勢力指宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力。

宋忠平說，無論對中國還是巴基斯坦、印度以及中亞其他國家，反恐工作都是至關重要，而如何防範阿富汗對外輸出恐怖勢力，是上合組織的重要考量。

所以，在阿富汗建立報導所說的反恐機構，也就是幫助阿富汗防範恐怖勢力，而培訓阿國政府軍進行反恐符合上合組織的集體決策精神。

他並說，即使有了上述訓練營，今後阿國的具體反恐工作還是要立足於阿富汗政府軍，其他國家只是輔助角色，尤其是上合組織成員國，不是主導力量。（編輯：馮昭）1070829

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