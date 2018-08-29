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中央社

菜瓜布肺存活期比癌低 確診恐活不過1年

中央社2018/08/29 12:40
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北29日電）年長民眾若是出現喘、咳、累症狀，往往會聯想到心臟疾病，卻忽略可能是菜瓜布肺。醫師提醒，菜瓜布肺患者常邁入末期才確診，台灣患者平均存活期僅0.9年，比許多癌症還要低。

振興醫院呼吸治療科主任陶啟偉今天在記者會中表示，「特發性肺纖維化」 是一種間質性肺炎，簡稱「菜瓜布肺」，簡單來說就是肺部的癒合作用不受控制，導致原本柔軟有彈性的肺泡壁，變得充滿疤痕、纖維化，喪失氣體交換功能，使患者無法正常呼吸。

陶啟偉說，菜瓜布肺確切成因仍不明，僅知多發生在50歲以上民眾，曾吸菸、長期暴露在粉塵環境、胃食道逆流或有家族史的民眾都是可能的危險族群，早期容易出現喘、咳、累等症狀，經常被誤診為支氣管炎、氣喘、心臟疾病等，因此患者往往1到2年才能確診。

值得注意的是，菜瓜布肺比許多癌症還要致命，他表示，由於菜瓜布肺容易延誤診斷，患者確診時經常已邁入末期，5年存活率僅20%，比乳癌、皮膚癌、膀胱癌等許多癌症還要低，台灣患者平均存活期僅0.9年。

台大醫院胸腔內科醫師王鶴健指出，根據統計，全台每10萬人約有6.4名菜瓜布肺患者，推估全台約有1500名患者，至今仍有許多患者未確診。

王鶴健說，一般人年過20歲以後，肺功能就會漸漸變差，每年平均減少20毫升肺活量，但菜瓜布肺患者每年則是以200毫升速度快速退化，也可能受到環境中的溫度、濕度以及空氣中的物質影響，在冬季、春季最容易出現急性惡化。

他表示，過去醫界認為菜瓜布肺是發炎性疾病，因此多年來都是利用類固醇、化痰藥等藥物治療，卻無法抑制肺纖維化，直到2、3年前才有抑制纖維化的新藥問世，去年也有條件納入健保給付，可延緩疾病惡化速度約50%，同時降低死亡風險。

今年75歲的患者方先生今天也出席記者會，他表示，年輕時因工作壓力大，不僅抽菸抽得凶，還有嚴重胃食道逆流問題，20年前開始出現喘、咳、累症狀，原本以為是心臟病，吃了20年的心臟病藥物。

多年前他到海拔較高的地方玩，突然喘不過氣、嘴唇發紫，回到台灣以後檢查發現肺部纖維化，吃了類固醇藥物也只能稍稍緩解，今年2月一次感冒突然急遽惡化，無法睡覺、吃飯、洗澡，不管做什麼都狂咳不止，作息大亂，整個人暴瘦15公斤，直到吃了抑制肺纖維化的藥，病情才穩定下來。

王鶴健提醒，民眾如果咳嗽長達8週以上，以及容易喘、疲勞無力、體重下降、食慾不振等症狀，就應當心是菜瓜布肺，建議儘早就醫治療。（編輯：黃于）1070829

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