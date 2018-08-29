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娛樂

目睹哥哥死在自己身邊　男星坦言呼麻酗酒12年

記者翁新涵╱台北報導2018/08/29 13:07
▲瓦昆菲尼克斯坦言以前是個無菸酒麻不歡的白痴。（圖／傳影互動，2018.08.29）
▲瓦昆菲尼克斯坦言以前是個無菸酒麻不歡的白痴。（圖／傳影互動，2018.08.29）

在電影《笑話人生》中飾演漫畫家約翰卡拉翰的坎城影帝瓦昆菲尼克斯，自8歲開始演戲，哥哥正是被視為天才演員的威尼斯影帝「瑞凡菲尼克斯」，連年輕時的李奧納多都以他哥哥為偶像，兄弟倆星途無可限量，但瓦昆卻在19歲時親眼目睹，哥哥因服藥過量死在自己身邊，並成為他人生最黑暗的打擊。

瓦昆坦言從此變成一個無菸酒麻不歡的白痴，而且曾經長達12年都在接受戒酒治療：「我自以為是享樂主義者，身為在洛杉磯的演員，我也想找樂子......每天就是到處閒晃、買醉、找人麻煩，我那時候真是白痴！」

而他飾演的漫畫家「約翰卡拉翰」也是如此，他原先只是個天天爛醉、宿醉、吐完再繼續喝的魯蛇，因為和酒醉朋友開車去續攤，以時速140公里撞上電線桿，朋友僅是輕傷，他卻從脖子以下終身癱瘓！而那期間他為了宣洩厭世心情，隨手畫的嘲諷漫畫因為太有梗，意外廣受歡迎，他更調侃自己：「瘸子的優點很多啊！叉子刺到腿也沒感覺，當你決心成為漫畫家時也早就坐定了！」儘管陷入人生低潮多年，他卻以幽默感迎擊。


▲瓦昆菲尼克斯的爛醉人生，跟漫畫家約翰卡拉翰很相似。（圖／傳影互動，2018.08.29）

對於能飾演這位撫慰人心的火紅漫畫家，瓦昆非常激動表示：「我看了他的書，約翰太幽默和誠實了，你能馬上感受到他在這段轉變旅程中的力量。」也讓瓦昆從痛苦中振作。

 

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