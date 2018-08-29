沒開賓士=沒面子？他想買國產代步車　被業務笑不體面

開名車真的比較有面子嗎？一名網友在網路上分享自己的買車經驗，自己有需求因此想買輛代步車，沒想到卻被業務笑說「你都快三十了，沒開賓士有點難看啦」，讓他納悶「現在開台二手賓士叫做有面子？」

這名羅姓網友在臉書「爆怨公社」 PO 出與業務間的 LINE 對話，業務一開始就跟原 PO 說「上次你來看的那台 CRV （休旅車）賣出了」，但原 PO 比較喜歡 CRV ，請業務看能不能調到車子，但業務稱因為上次沒繳訂金，所以公司就先把上台 CRV 賣掉，要的話就要再等下一台。



▲原PO貼出和業務的對話。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）