沒開賓士=沒面子？他想買國產代步車　被業務笑不體面

開名車真的比較有面子嗎？一名網友在網路上分享自己的買車經驗，自己有需求因此想買輛代步車，沒想到卻被業務笑說「你都快三十了，沒開賓士有點難看啦」，讓他納悶「現在開台二手賓士叫做有面子？」
這名羅姓網友在臉書「爆怨公社」 PO 出與業務間的 LINE 對話，業務一開始就跟原 PO 說「上次你來看的那台 CRV （休旅車）賣出了」，但原 PO 比較喜歡 CRV ，請業務看能不能調到車子，但業務稱因為上次沒繳訂金，所以公司就先把上台 CRV 賣掉，要的話就要再等下一台。
▲原PO貼出和業務的對話。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
這時業務開始推銷賓士 C250 ，聲稱價格差不多，看起來也比較體面，「你都快三十了，沒開賓士有點難看啦」還說現在外匯車不貴，要原 PO 「替自己面子想一下，對自己好點」、「你決定吧，想想自己的面子吧」。
這番對話讓原 PO 非常納悶，寫下：「現在開台二手賓士叫做有面子？ 真是不解，那我還是當個不顧面子的人好了。而且朋友都說 C250 、 C300 是 8+9 車，買了也怕被朋友笑。」
網友看完後也留言「最後一句，會讓我不想跟他買車，直接找別的業務」、「賓士買得起，養不起」、「面子…一斤多少錢啊」、「列為黑名單車商」；還有網友認為這名業務完全不會講話，「這業務收一收包起來好了，講幹話很不會聊天」、「這業務可以換了，完全不會站在消費者立場考慮，他完全只想要業績而已」。