川普重砲批Google涉新聞造假　引股價震盪

美國總統川普的大砲性格眾所周知，向來在推特等社群媒體上直言不諱，而這次他又再將砲口對準了搜尋引擎巨頭 Google ，直批上頭出現關於他的搜尋結果全是「假新聞」。

川普於推特上表示，透過 Google 搜尋有關川普的新聞，全出現負面與虛假的新聞，這背後是 Google 蓄意操弄的結果：「上頭有 96% 消息來自左派媒體， Google 打壓保守派聲音，隱藏正面消息」。

川普的這則推文令白宮對 Google 是否涉及違法展開調查。同時不只 Google ，包括臉書及 Twitter 也曾受到川普的控訴，被質疑為「推特治國」。在川普發表推文後，Google 股價開盤即走跌，最終以下跌作收，足見川普於推特上的影響力。然而 Google 的發言人否認了川普的說法，並表示 Google 搜尋結果僅是按照新聞的重要程度做排序，Google 並未人為地涉入排序過程。