川普重砲批Google涉新聞造假　引股價震盪

美國總統川普的大砲性格眾所周知，向來在推特等社群媒體上直言不諱，而這次他又再將砲口對準了搜尋引擎巨頭 Google ，直批上頭出現關於他的搜尋結果全是「假新聞」。
川普於推特上表示，透過 Google 搜尋有關川普的新聞，全出現負面與虛假的新聞，這背後是 Google 蓄意操弄的結果：「上頭有 96% 消息來自左派媒體， Google 打壓保守派聲音，隱藏正面消息」。
川普的這則推文令白宮對 Google 是否涉及違法展開調查。同時不只 Google ，包括臉書及 Twitter 也曾受到川普的控訴，被質疑為「推特治國」。在川普發表推文後，Google 股價開盤即走跌，最終以下跌作收，足見川普於推特上的影響力。然而 Google 的發言人否認了川普的說法，並表示 Google 搜尋結果僅是按照新聞的重要程度做排序，Google 並未人為地涉入排序過程。
在美國 2016 總統大選期間，俄國勢力涉入操弄媒體成為政治與國安最熱議題，尤其對於臉書及 Twitter 兩大社群媒體而言，此事件令其成為遭國會徹查的對象，而 Google 作為持有用戶數據的科技巨擘，一直盡可能地保持低調，避免涉入其中。
自從今（ 2018 ）年初以來， Facebook 發現劍橋分析公司濫用其多達 8700 萬用戶的個資信息，令其陷入史上最嚴重的危機中，其後 Facebook 在數據蒐集政策上進行了全面改革，並對第三方應用程式開發者進行嚴格審查。而 Google 上個月遭《華爾街日報》披露，其電子信箱 Gmail 可讓某些第三方應用程式審閱使用者的信箱內容。此外， Google 亦被指在用戶關閉了手機中「歷史定位」的設置，仍會被持續監控定位，儘管種種指控最終 Google 都得以安全下莊，免於落入與臉書同樣的下場，卻可能因川普的發文使得 Google 的資安議題再次被推上輿論的風口浪尖。