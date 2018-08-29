楊鎮浯登記選縣長 侯友宜赴金門力挺

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）中國國民黨金門縣長參選人楊鎮浯今天在國民黨新北市長參選人侯友宜陪同下登記參選，侯友宜說，特別到金門為楊鎮浯加油打氣，最重要的是談未來雙城合作。

侯友宜說，包括醫療、觀光與跨區服務等，希望促進兩地鄉親有更好的結合，更方便、更即時把事做好，這才是所有政府應有的態度。

除侯友宜，陪楊鎮浯登記者還有妻子張婭玲、國民黨金門縣黨部主任委員林芳旋、金門縣議會議長洪麗萍及國民黨籍金門縣議員李誠智等，一行人在大批鄉親簇擁下，從競選辦公室步行到金門縣政府禮堂完成登記。