中秋平溪賞月放天燈 　12呎水墨主燈點亮夜空

中秋節全家團圓放天燈！「2018新北市平溪天燈節－中秋場」將於9月24日在平溪國中登場，並首度與台灣新銳書法家黃玟寧合作，於12呎主燈上繪製活潑的水墨插圖及題字，呈現出含蓄又富有創意的中華之美。同時限量推出超值的「299中秋平溪體驗遊」，8月30日中午開放報名。
平溪天燈節加辦中秋場次，配合平溪山城的天然景緻與月色之美，今年以「詩情話意 平溪踏月」為主題，這次的中秋主燈彩繪，黃玟寧要跳脫以往人們對「書法」拘謹的感受，用新世代的書法字體題出優美的中秋相關詩詞、成語，搭配中秋節的兔子、嫦娥、月亮以及平溪的天燈、山城等元素，繪製出獨具特色的12呎水墨主燈，呈現出創意書法的活潑與山城月色的靜謐。
觀光旅遊局長陳國君表示，平溪天燈節今年邁入第20年，多年來與地方民間的合作下，讓天燈節屢獲國際媒體的青睞，這是台灣、也是新北市的驕傲。今年天燈節中秋場首度與公益團體台灣癌症基金會合作，邀請基金會病友、親屬與志工一起到活動會場施放天燈，祈願圓滿與實現夢想。
另外，觀旅局與平溪鄉魅力商圈協會合作，9月22日至24日3天連假，推出限量超值的「299中秋平溪體驗遊」，限量1,000個名額，內容包含「大天燈DIY製作與施放」、「傳統美食草仔粿DIY」、「平溪深度導覽解說」，還有「100元的平溪商圈抵用券」、「2018平溪天燈節－中秋場」特製紀念書籤等好康。