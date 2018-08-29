中秋平溪賞月放天燈 　12呎水墨主燈點亮夜空

中秋節全家團圓放天燈！「2018新北市平溪天燈節－中秋場」將於9月24日在平溪國中登場，並首度與台灣新銳書法家黃玟寧合作，於12呎主燈上繪製活潑的水墨插圖及題字，呈現出含蓄又富有創意的中華之美。同時限量推出超值的「299中秋平溪體驗遊」，8月30日中午開放報名。

平溪天燈節加辦中秋場次，配合平溪山城的天然景緻與月色之美，今年以「詩情話意 平溪踏月」為主題，這次的中秋主燈彩繪，黃玟寧要跳脫以往人們對「書法」拘謹的感受，用新世代的書法字體題出優美的中秋相關詩詞、成語，搭配中秋節的兔子、嫦娥、月亮以及平溪的天燈、山城等元素，繪製出獨具特色的12呎水墨主燈，呈現出創意書法的活潑與山城月色的靜謐。