NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

分析師：目前牛市強勁 就算跌20%也沒關係 還能再

鉅亨網2018/08/29 13:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美股創下二戰以來最長牛市，華爾街分析師 Jeff Saut 週二表示，美股力道很強，就算下跌 20% 也不會讓這股長期漲勢脫軌。

按標準定義，在 S&P 500 指數自牛市高點下跌 20% 時就進入熊市，反之，如果該指數自熊市低點反彈上漲 20% 就進入牛市。

然而，Raymond James 首席投資策略師 Jeff Saut 認為，這個定義不適用當前環境。

「我根本不信這個，如果真的下跌 20%，可能也只是技術型熊市，不是真的世俗定義下的牛市告終。 (即多年力量驅動的市場走勢)」

目前這個 2009 年 3 月 9 日啟動的牛市，其延續時間在上週打敗了 1990 年 10 月 11 日開始直到 2000 年 3 月 24 日網路泡沫化而告終的牛市，S&P 500 指數在目前牛市自 9 年前的低點迄今漲幅超過 300%。

在金融界打滾 40 多年的 Saut 多年來一直吹捧著市場力道，週二他再重申其預期，即股市漲勢還能再持續 6 至 7 年。

然而，他甚至認為股市漲勢「可能會延續至 2027 年」，因為前景尚未看到任何衰退跡象。

2008 年金融危機帶來的經濟衰退「如此嚴重，而直至近日的復甦如此沉寂，以至於你所有做的事情就是延長中期週期。」

他先前精準預期了股市波動，在 S&P 500 今年 1 月 26 日 S&P 500 創紀錄高點，一週後他在《CNBC》上表示，其短期市場模型顯示，2 月份有一些「潛在下行脆弱性」的信號。接著，S&P 500 在 2 月 9 日觸及今年迄今的低點，不久後，Saut 表達對近期的謹慎態度，但仍稱牛市依舊毫髮無損。

此後，S&P 500 上漲了 14% 以上，週一連續第 2 個交易日創收盤記錄高點。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美股s&amp;p500afpheadline
經濟成長的受害者？美國房市...南非撤回白人土地無償徵收案...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan