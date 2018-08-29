美期中選舉 女性和郊區富人料成決定性角色

易普索將出動新工具，每週訪問一萬名可能選民、分析10多位政治學教授的評估，和每天審查多達550萬則社群媒體留言。

為了更全面了解今年的複雜選情，易普索使用3種消息來源進行預測，包括傳統民調、維吉尼亞大學（University of Virginia）專家分析和社群媒體趨勢。

川普入主白宮，讓整個民調產業跌破眼鏡，選前民調幾乎一面倒的預測民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）會當選。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國期中選舉將於11月登場，根據全球民意調查公司易普索（Ipsos），女性選民和富裕郊區的共和黨人將在對抗川普鐵粉上，扮演決定性角色。

聯邦眾議院435席將在年底期中選舉全數改選，參議院100席則有約1/3（35席）面臨改選，參眾兩院目前皆由共和黨主宰。這次期中選舉也將改選36州州長，許多州還將選出州議會和地方議會議員。

許多跡象顯示，民主黨有希望奪回眾院控制權，不過要掌控參院可就沒那麼容易了。

易普索公共事務（Ipsos Public Affairs）主管楊恩（Cliff Young）說：「3種方法都顯示，今年會是掀起藍色浪潮的一年。問題在於，這股浪潮的規模有多大？」

楊恩也說，主掌白宮的執政黨通常會在期中選舉丟掉國會席位。

根據易普索，有3個人口群體可能扮演關鍵角色。

楊恩說，女性選民可能因為川普醜聞纏身而心感不滿，進而在決定2018年選舉結果方面扮演「非常重要」的角色。

「川普和民主黨人對女性的支持存在巨大差異。」

維吉尼亞大學政治學專家康迪克（Kyle Kondik）說，這可能是「住在郊區、有大學學歷女性群起反抗的一年」。

他說：「倘若只看總統在這個特定族群選民的支持率，確實非常低。」

楊恩說，居住在郊外住宅區的中產和中上階級選民則需仔細觀察。

他說，「這通常是共和黨的據點」，但這些支持低賦稅和親商政策的選民，對「總統的所做作為非常反感」，因此可能坐視11月的期中選舉。

不過，川普在核心支持者中享有大約80%的高支持率。且根據楊恩說法，傾向支持民主黨的少數族群選民，期中選舉期間往往動員較少。

「但誰曉得今年會如何？」楊恩還說，自川普入主白宮以來，傳統政治模式一直受到衝擊。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070829