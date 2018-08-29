蝦皮瞄準行動轉型 營運長：商機正開始

談及為什麼會進軍台灣，馮時欽說，台灣是有趣的市場。對於過去幾年在台灣取得成功，他坦言很幸運。

（中央社記者江明晏台北2018年8月29日電）蝦皮購物首席營運長馮時欽今天說，蝦皮在台成功，「免運」只是催化劑的角色，真正成功的因素是掌握行動轉型趨勢，未來世代需要單一的一站式平台，行動電商的發展目前才正開始。

媒體認為，蝦皮成功是因為免運費政策，但馮時欽覺得，免運本身只是催化劑的角色，真正成功的因素是行動轉型趨勢，傳統經營電商平台不希望買賣家直接聯繫，因為中間要抽成，很多人不認為是好的做法，但事實是買賣家需要了解，展現開放的心態，才能建立起台灣業務成功。

他進一步說，蝦皮希望未來打造最好的行動電商體驗，但這只是冰山一角，後續還要改善行銷、營運，舉例來說，未來世代需要單一的一站式平台，如何把商城、購物中心、旗艦店結合，是下一步挑戰，行動電商的發展目前才正開始。

他也認為，台灣電商發展成熟，賣家對定價、電商社群等相關經驗豐富，進軍到東南亞將是優勢，「內部常開玩笑，台灣市場是水晶球」，很多概念可以在台灣驗證，因為台灣效率高，新的功能與行銷可以很快驗證效果，台灣具有領頭羊地位，台灣也有很棒的人才與機會。（編輯：李信寬）1070829