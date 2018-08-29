NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

南非撤回白人土地無償徵收案 南非幣上沖下洗

鉅亨網2018/08/29 13:19
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

南非種族衝突越演越烈，南非政府近期積極推動土地改革，打算無償徵收白人農夫的土地，將土地重新分配給黑人公民，此舉引發當地白人地主反彈。

而此案最新消息傳出，昨 (28 日) 日南非執政黨非洲民族議會 (ANC) 已撤回 2016 年通過的土地徵收法草案。受該消息影響，南非幣呈現大幅震盪走勢。

南非執政黨非洲民族議會 (ANC) 撤回 2016 年通過的土地徵收法草案，該法案使南非政府能強制購買土地，以修正土地所有權的種族差異。受該消息激勵，南非幣一度漲至 13.9589，創 8 月 10 日以來的新高。

A
土地徵收法草案遭撤回，引發南非幣震盪。

爾後非洲民族議會 (ANC) 表示，這項尚未立法的法案撤回，還是為了無償徵收土地鋪路而進行修憲的過程，南非幣盤中隨即應聲下跌 2%，回落至 14.2429。目前台北時間 29 日中午美元兌南非幣回到 14.2239 左右。

NAN 報告顯示，ANC 希望政府使用憲法第 25 條無償徵收土地。

ANC 秘書長 Ace Magashule 表示，執政黨希望加快土地徵用和土地歸還法案，未來兩天將會提出具體行動計畫，有序地進行土地徵收，已通過兩週前的討論過的土地峰會報告。

非洲民族議會的全國執行委員會 (NEC) 呼籲南非總統拉馬弗薩 (Cyril Ramaphosa) 迅速行動，任命土地改革小組，目前向市政當局要求提供服務站點，加快徵收土地的計畫。

A
南非總統拉馬弗薩。(圖：AFP)

這項被撤回的土地徵收法草案，已引起了國際媒體與組織的譴責，報導關於涉嫌暴力侵害白人南非農民的報導，包括謀殺案。南非社會對白人農民的暴力襲擊時有所聞。

根據少數民族權利組織 AfriForum 的數據，2016 至 2017 年有 74 起農場謀殺案和 638 起襲擊事件，主要針對白人農民。

ANC 否認推動有系統的運動來殺害或驅逐白人農民，堅持需要進行重大土地改革，重新配置殖民主義的遺產，並呼籲南非人積極參與之後憲法審查過程。

根據 ANC 的說法，1994 年種族隔離政策正式廢除，但 20 多年過去，南非白人少數民族仍擁有大部分土地。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南非弊zaranc非洲民族議會種族衝突黑人白人殖民主義種族歧視headline
分析師：目前牛市強勁 就算...需求減少 換裝冬季用油 美...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan