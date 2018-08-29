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需求減少 換裝冬季用油 美國汽油要降價了

鉅亨網2018/08/29 13:29
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隨著美國勞動節長週末到來，夏季駕駛季節即將結束，汽車集團 AAA 預測汽油價格將大幅下降。

AAA 表示，今年秋季全美汽油價格平均每加侖價格為 2.70 美元，低於目前每加侖 2.84 美元，比今年 5 月創下的 2.97 美元的歷史高點便宜多了。

AAA 發言人 Jeanette Casselano 表示，由於「8 月相對穩定的原油價格，汽油生產更加便宜，」「消費者在秋季加油時會覺得省了不少錢。」在勞動節後消費者汽油需求預期會下降。 

該集團表示，讓加油更省的一個原因是 9 月中旬起將換加冬季混合汽油，冬季混合燃料的生產成本更低。

該集團表示，隨著夏季公路旅行和度假的減少，秋季的到來也會導致消費者汽油需求下降。

然而，AAA 表示，今年汽油價格「明顯高於 2017 年」。今年以來的 2.71 美元平均價格比去年同期平均水平高出 41 美分。與此同時，期貨市場價格也有所上漲，根據 10 月近月合約價格，過去 12 個月價格上漲超過 30%。

AAA 表示，原油市場的波動性仍可避免汽油價格跌得更低。這將取決於影響市場的關鍵因素，包括經濟瀕臨崩潰的委內瑞拉產量、石油輸出國家組織原油產量增加，以及中東地緣政治不確定性的承諾。

在美國 5 月表示將退出伊朗核協議後，油市也繼續觀察美國制裁對伊朗的潛在影響。

AAA 表示，「針對伊朗金融業的第一輪制裁於 8 月生效，導致原油價格短暫上漲。」「目前計劃於 11 月生效的下一輪制裁將針對伊朗的能源部門，包括其原油出口，可能對原油價格產生更持久的影響。」

AAA 警告，同時，美國大西洋颶風的「單一威脅性」也可能導致汽油價格在供應和交貨受限的情況下飆升。

美國近月汽油價格走勢
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