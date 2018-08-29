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中央社

豫南會戰1068位國軍將士墓碑已找到

中央社2018/08/29 13:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港29日電）陸媒報導，1942年，在對日抗戰的豫南會戰中死去的1068位國軍將士的墓碑，近日被找到。

大河網28日報導，24日，河南省舞鋼市張姓市民和志願者已經找到豫南會戰的烈士墓碑。

報導轉述這名張姓市民說，他以前知道豫南會戰，最近幾年也看過各種文史記載和媒體報導，用了很長時間在當時戰鬥過的戰場核實和查找這些革命烈士墓地。

張姓市民說，1941年1月底在舞鋼市爆發的大石門戰鬥，是豫南會戰的一次重要戰鬥。

他說，在此役中，中國軍隊110師上校團長陳欽文以下1068名將士在對日軍抗戰中浴血奮戰，以身殉國。

戰後，1068名陣亡將士被集體葬於舞鋼鐵山，民間稱為「萬人坑」。

據報導，戰後，110師曾為陣亡戰士立碑紀念，後來各種文史記載、媒體刊載及民間傳說，對墓地位置、戰鬥地址有多種說法。

報導表示，張姓市民在一次偶然的機會，先找到陳欽文的墓碑，其後再經歷兩個多月查證資料，確定1068位將士墓地的準確位置在鐵山東北坡。

報導表示，當地文史專家已看了墓碑，雖然字跡很模糊，但可以確定就是當年的墓碑。

根據榮民文化網的資料，1941年1月，日軍為消滅豫南地區國軍第5戰區主力部隊，糾集步兵7個師、騎兵1個旅、戰車3個團的兵力，向豫南發起進攻。

國軍第5戰區司令長官李宗仁採用避實擊虛的戰略，留少數兵力正面抗擊，主力轉向兩翼，待日軍進攻兵力分散之時，從其兩側及背後圍殲之。

會戰結束，國軍斃傷日軍9000餘人。（編輯：楊昇儒）1070829

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