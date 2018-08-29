豫南會戰1068位國軍將士墓碑已找到

（中央社記者張謙香港29日電）陸媒報導，1942年，在對日抗戰的豫南會戰中死去的1068位國軍將士的墓碑，近日被找到。

大河網28日報導，24日，河南省舞鋼市張姓市民和志願者已經找到豫南會戰的烈士墓碑。

報導轉述這名張姓市民說，他以前知道豫南會戰，最近幾年也看過各種文史記載和媒體報導，用了很長時間在當時戰鬥過的戰場核實和查找這些革命烈士墓地。

張姓市民說，1941年1月底在舞鋼市爆發的大石門戰鬥，是豫南會戰的一次重要戰鬥。

他說，在此役中，中國軍隊110師上校團長陳欽文以下1068名將士在對日軍抗戰中浴血奮戰，以身殉國。