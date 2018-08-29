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中央社

法環保名人請辭部長 馬克宏綠色政策受質疑

中央社2018/08/29 13:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）法國總統馬克宏一度喊出「讓地球再次偉大」響亮口號，但隨著高人氣的生態部長余洛（Nicolas Hulot）請辭，政府對環保議題好壞參半的表現受到放大鏡檢視。

馬克宏去年在總統大選勝出，知名環保人士余洛同意加入執政團隊之後，環保陣營大膽期待，政策能夠出現更加徹底的轉變。

余洛是長年支持環保運動的電視名人，在馬克宏找他之前，曾拒絕了幾位總統對他提出的官職邀請。余洛曾把票投給馬克宏的社會黨對手，即便如此，他仍決定姑且給中間派的馬克宏一次機會。

余洛曾經表示：「我們必須看看，他（對環保事業）的轉變是否前後一致、誠實或可信。」

63歲的余洛沒有不切實際的幻想：他知道自己加入政府之後，面對的是勢力龐大的農業與工業遊說團體，而且法國有70%電力來自核能。

法國20年來已經換了13名生態部長。首名生態部長布嘉德（Robert Poujade）於1970年代曾反諷說，這個職位的頭銜應該改為「不可能部長」。

儘管馬克宏政府也曾贏得環保人士掌聲，不過仍有批評者說，對政府的其他優先議題來說，余洛被當成是一塊友善環境的假招牌。

關注環保議題的歐洲議會議員賈多（YannickJadot）談到余洛的請辭時說：「這是幻象的終結。」（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070829

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