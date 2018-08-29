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中國PTA期價創飆五年新高 石化廠業績可望暴增14

鉅亨網2018/08/29 13:56
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中國苯二甲酸 (PTA) 現貨緊張，今 (29) 日期貨價格飆漲至五年新高，專門生產 PTA 的中國石化廠恒逸石化 (000703-CN) 預計第三季業績可望暴增 141%，成為大贏家。

PTA 是重要的大宗有機原料之一，主要用在生產聚酯纖維，廣泛應用在化學纖維、輕工業、電子、建築等相關產業上。中國 PTA 受到相關裝置集中檢修，下游需求旺盛影響影響，價格連續兩個月走高，今日 PTA 期貨主力合約迅速拉升，大漲逾 3% 創下五年新高，每噸價格最高一度來到人民幣 8062 元。

PTA今日走勢(圖自新浪財經)
PTA 今日走勢 (圖自新浪財經)

方正中期期貨能源化工組分析師梁家坤指出，美國原油庫存下降超乎預期，市場情緒持續改善，國際原油止跌反彈，給了 PTA 期價一定反彈動能。從 PTA 基本面來看，供給方面，當前 PTA 開工率維持在 81.6%，下週暫未有裝置停車、重啟，預計 9 月有恆逸石化 220 萬噸、嘉興石化 150 萬噸和珠海 BP125 萬噸裝檢修。

需求方面，當前聚酯負荷為 90.37 %，受 PTA 價格上漲影響，部分聚酯工廠有檢修計劃。整體來看，目前現貨流動性緊張，尚未有改善跡象，加上期貨主力合約貼水現貨幅度較大，預計短期 PTA 期價強勢格局依舊。

卓創資訊分析師王姍表示，目前來看，PTA 供應格局依然偏緊，加上生產商回購原料，下游有「金九銀十」的旺季需求預期，以及聖誕節前夕外銷需求支撐，看好今年內 PTA 價格仍有望維持高點運行。

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眼看 PTA 價格節節攀升，專門生產 PTA 的中國石化廠恒逸石化預計第三季獲利可望來到人民幣 11-13 億元，相當於上半年獲利總和，較去年同期成長區間落在 141-185% 左右。

恒逸石化第三季獲利可望亮眼，主要受 7 月份 PTA 價格一路暴漲所致，7 月下旬後人民幣貶值、原料 PX 上游檢修等因素，為 PTA 帶來了難得的上漲機會。

早在今年 5 月，招商證券石化團隊就曾指出，今 (2018) 年將首次成為 PTA 產能「零成長」的一年，目前中國 PTA 有效產能前五位企業，產能占比為 68%。其中，逸盛石化（恒逸、榮盛）合計有效產能約占全國總產能的 27%。

尤其 PTA 這個行業最大的特點就是，市場供給 80% 是合約貨，20% 是現貨。目前市場供應本就偏緊，再加上恒逸石化與榮盛石化（002493-CN）的聯營企業逸盛石化，7 月下旬曾以每噸 200 元至 300 元的加價幅度，向市場回購 PTA 現貨以「挺住價格」，PTA 現貨價格自然一路走高。

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