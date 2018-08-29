陶喆攜手張韶涵登場　率選手迎戰李榮浩、羅志祥

熱愛音樂的陶喆推動華語樂壇不遺餘力，使命感讓他身兼數職卻甘之如飴、除了創辦「新歌文創」推動各類音樂教育，近來更加入《這就是歌唱》節目導師指導音樂新秀，同時為新專輯的音樂製作費神燒腦、身為「偉大文化」CEO等，行程忙到蠟燭兩頭燒卻依然奮勇向前。
陶喆化身音樂搖籃推手創辦的新歌文創，日前在台北文創中心主辦了為期五天「小小音樂人」流行音樂夏令營，日前舉行成果發表會，校長陶喆與音樂總監朱敬然一起出席，並即興與年僅11歲的小小樂手們jam了一段Deep Purple經典曲，小小音樂人的穩健台風面對陶喆無畏懼，讓他笑說 :「人生第一次與這麼年輕的小小音樂人jam音樂，真的很難忘。」
▲陶喆化身「小小音樂人」夏令營活動校長，與孩子們一起玩音樂。（圖／偉大文化提供 , 2018.08.29）
陶喆除了投身音樂教育仍持續積極創作音樂外，近期受節目邀請重磅加盟《這就是歌唱》成為特邀發起人，與張韶涵攜手坐鎮迎擊羅志祥與李榮浩戰隊，為節目帶來了全新看點。 在本周五即將播出的內容中，陶喆將與張韶涵攜手登場，一起為戰隊選手們出謀劃策。
選手們也為首度將面對陶喆緊張程度破表，陶喆卻在一露面就與選手們開起了玩笑，頓時讓大家心情瞬間愉悅不少。而所有發起人在觀看其他戰隊演出時，羅志祥、李榮浩戰隊的兩組戰隊成員，都有對唱組合選手選擇了陶喆的歌曲改編出賽，讓陶喆得意的表示：「這首是我的歌喔！」立即引起現場笑聲。
▲陶喆近期也擔任《這就是歌唱》的特邀發起人，迎戰羅志祥、李榮浩戰隊。（圖／偉大文化提供 , 2018.08.29）