陶喆攜手張韶涵登場　率選手迎戰李榮浩、羅志祥

熱愛音樂的陶喆推動華語樂壇不遺餘力，使命感讓他身兼數職卻甘之如飴、除了創辦「新歌文創」推動各類音樂教育，近來更加入《這就是歌唱》節目導師指導音樂新秀，同時為新專輯的音樂製作費神燒腦、身為「偉大文化」CEO等，行程忙到蠟燭兩頭燒卻依然奮勇向前。

陶喆化身音樂搖籃推手創辦的新歌文創，日前在台北文創中心主辦了為期五天「小小音樂人」流行音樂夏令營，日前舉行成果發表會，校長陶喆與音樂總監朱敬然一起出席，並即興與年僅11歲的小小樂手們jam了一段Deep Purple經典曲，小小音樂人的穩健台風面對陶喆無畏懼，讓他笑說 :「人生第一次與這麼年輕的小小音樂人jam音樂，真的很難忘。」