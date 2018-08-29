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娛樂

影／8萬人慘死這座監獄　好萊塢翻拍真實恐怖景況

記者翁新涵╱台北報導2018/08/29 14:08
▲《惡魔島》預告。（影片／甲上，2018.08.29）

史上最惡名昭彰的監獄《惡魔島》，曾有8萬人慘死於此，而囚犯亨利查瑞爾跨海逃獄的故事，更一直是好萊塢最著名的越獄傳奇，早在1973年便曾拍成電影，且由史帝夫麥昆和達斯汀霍夫曼攜手演出，成為影壇經典神作，更影響了《刺激1995》、《空中監獄》、《鋼鐵墳墓》等不少越獄電影。如今這個越獄傳奇，再度被好萊塢改編成電影。

1973 年舊作《惡魔島》當年轟動全球，也成為史帝夫麥昆和達斯汀霍夫曼的代表作之一。如今經典名作再度重啟，新版的《惡魔島》除了參考舊作電影劇本之外，更回溯到真人主角亨利查瑞爾的原著小說，再加上了亨利入獄前與逃獄後的回憶錄資料，加深入人物角色的情感層面。


▲查理漢納（前）力勸雷米馬利克（戴眼鏡者）接演《惡魔島》。（圖／甲上，2018.08.29）

有別於史帝夫麥昆和達斯汀霍夫曼的亮眼組合，新版主角查理漢納跟雷米馬利克，本來是業界不被看好的組合，卻因為良好默契廣獲外媒盛讚。不過查理卻爆料，雷米因舊作（《博物館驚魂夜》《暮光之城：破曉》）響亮的名聲壓力過大，再加上拍攝檔期喬不攏而猶豫不接演。

儘管兩人當時並不認識，查理卻撥了通電話說服雷米參演。他表示：「我覺得我根本是在向他施壓，甚至是直接跟他說『你給我演』。」查理坦言只有跟雷米合演才能拍出屬於他們的《惡魔島》，因此他不介意扮黑臉來推他一把，兩人也因戲成了至交好友。

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