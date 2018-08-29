影／8萬人慘死這座監獄　好萊塢翻拍真實恐怖景況

史上最惡名昭彰的監獄《惡魔島》，曾有8萬人慘死於此，而囚犯亨利查瑞爾跨海逃獄的故事，更一直是好萊塢最著名的越獄傳奇，早在1973年便曾拍成電影，且由史帝夫麥昆和達斯汀霍夫曼攜手演出，成為影壇經典神作，更影響了《刺激1995》、《空中監獄》、《鋼鐵墳墓》等不少越獄電影。如今這個越獄傳奇，再度被好萊塢改編成電影。

1973 年舊作《惡魔島》當年轟動全球，也成為史帝夫麥昆和達斯汀霍夫曼的代表作之一。如今經典名作再度重啟，新版的《惡魔島》除了參考舊作電影劇本之外，更回溯到真人主角亨利查瑞爾的原著小說，再加上了亨利入獄前與逃獄後的回憶錄資料，加深入人物角色的情感層面。