LED綠能手術燈星國參展 台灣醫材搶東協商機

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）台灣醫療器材業者跨海新南向，將近50家醫材業者今天在新加坡亞洲醫療展展出融入綠能科技的LED手術燈，也有極具殺菌效果的手術膠帶，盼搶占東協國家醫療商機。
2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從今天起，在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。
台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆指出，醫療器材產業需要完整的研發產業鏈，台灣擁有專業人才，長期投入這項產業的研發與製造，在歐美市場有相當好的口碑。
台灣醫材業者在這次醫材展中展出LED綠能手術燈，具冷光、高演色性等特性，呈現無影效果最佳光源，提供高效能、高亮度、節電手術光源，取代傳統鹵素式手術燈容易產生過熱等缺點。
台灣參展業者也展示最新研發抗菌醫用膠帶，適合東南亞潮溼悶熱氣候環境使用，取代傳統醫用膠帶恐容易成為醫院感染隱患缺點。這項新型抗菌醫用膠帶為病患術後提供降低被致命細菌汙染風險。
清理傷口使用的矽膠泡棉敷料，也是台灣業者展示重點，台灣業者研發具有高倍吸收材泡棉，具有重覆黏貼特性，由於採用進口矽膠等材質，當黏貼或撕除時不易對傷口與周圍皮膚造成二度傷害。
台灣除病患使用的抗菌醫用膠帶外，也展示讓醫師手術器械消毒的醫藥用滅菌包裝材料，特別適合諸如無國界醫師在惡劣天候環境下讓手術器材保持無菌狀態。
台灣業者指出，這種屬於百級無塵等級的微粒管控滅菌包裝材料，全亞洲也只有台灣唯一擁有這種專利技術。
台灣業者今天展示的醫療器材多元，包括病患位移機、紅外線耳溫槍、Ｘ光機、急救冰敷與熱敷包、非專業醫療人員使用的緊急救命電擊器等。（編輯：陳俊碩）1070829