LED綠能手術燈星國參展 台灣醫材搶東協商機

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）台灣醫療器材業者跨海新南向，將近50家醫材業者今天在新加坡亞洲醫療展展出融入綠能科技的LED手術燈，也有極具殺菌效果的手術膠帶，盼搶占東協國家醫療商機。

2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從今天起，在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。

台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆指出，醫療器材產業需要完整的研發產業鏈，台灣擁有專業人才，長期投入這項產業的研發與製造，在歐美市場有相當好的口碑。

台灣醫材業者在這次醫材展中展出LED綠能手術燈，具冷光、高演色性等特性，呈現無影效果最佳光源，提供高效能、高亮度、節電手術光源，取代傳統鹵素式手術燈容易產生過熱等缺點。